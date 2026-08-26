Frio em um dia, calor no outro. As mudanças rápidas de temperatura registradas em diferentes regiões do Estado de São Paulo nos últimos dias são exemplos da chamada “gangorra térmica”, fenômeno que, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ocorre quando há alternância entre períodos de frio e calor em um curto intervalo de tempo.

A partir desta quinta-feira (27), inclusive, o estado terá uma nova virada no tempo, com dias de calor, sol e baixa umidade.

Essa variação está relacionada principalmente à passagem de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e à atuação e deslocamento de diferentes massas de ar. Após a passagem de um sistema de característica mais fria, por exemplo, a entrada de ar mais quente pode favorecer uma rápida elevação das temperaturas.