A Companhia Jovem de Dança volta à Fábrica das Infâncias Japy, em Jundiaí, com o espetáculo Folia dos Bichos. Com entrada gratuita, a apresentação ocorre no domingo, dia 30 de agosto, às 10h30, e convida o público para uma experiência que une dança, música e a atmosfera festiva do carnaval brasileiro.

Inspirado na obra “Carnaval dos Animais”, de Camille Saint-Saëns, o espetáculo celebra a diversidade, a descoberta e o crescimento de forma lúdica e envolvente com uma abordagem colorida e divertida.

Com coreografia de Andressa Rondon, Folia dos Bichos também aborda valores como amizade, aceitação e respeito às diferenças. As personalidades dos animais se transformam em ponto de partida para uma grande celebração, aproximando a linguagem da dança do universo infantil.