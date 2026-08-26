A Companhia Jovem de Dança volta à Fábrica das Infâncias Japy, em Jundiaí, com o espetáculo Folia dos Bichos. Com entrada gratuita, a apresentação ocorre no domingo, dia 30 de agosto, às 10h30, e convida o público para uma experiência que une dança, música e a atmosfera festiva do carnaval brasileiro.
Inspirado na obra “Carnaval dos Animais”, de Camille Saint-Saëns, o espetáculo celebra a diversidade, a descoberta e o crescimento de forma lúdica e envolvente com uma abordagem colorida e divertida.
Com coreografia de Andressa Rondon, Folia dos Bichos também aborda valores como amizade, aceitação e respeito às diferenças. As personalidades dos animais se transformam em ponto de partida para uma grande celebração, aproximando a linguagem da dança do universo infantil.
A Cia. Jovem de Dança é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), criado com o objetivo de ampliar a oferta cultural nos eventos gratuitos promovidos pela Prefeitura de Jundiaí. Além de levar a dança a diferentes públicos e espaços da cidade, a companhia também contribui para a valorização da produção artística local e do trabalho desenvolvido pelos profissionais da dança.
Serviço
“Folia dos Bichos”, Companhia Jovem de Dança
Quando: 30 de agosto de 2026
Local: Fábrica das Infâncias Japy (rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens)
Horário: das 10h30 às 11h
Evento gratuito