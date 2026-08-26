Neste ano, o concurso contará com dois temas. Para o Dia das Crianças, o desafio será retratar as brincadeiras, valorizando momentos de lazer, imaginação e convivência. Já para o Natal, o tema será “O Natal que eu quero para o futuro”, incentivando os participantes a expressarem, por meio da arte, sua visão sobre um futuro mais humano, solidário e cheio de esperança.

A CDL Jundiaí e o Sincomercio Jundiaí e Região promovem mais uma edição do Concurso de Desenho, iniciativa que busca estimular a criatividade de crianças, fortalecer a relação entre escola, família, população e empreendedores, além de incentivar valores que contribuem para a formação das novas gerações.

A iniciativa também representa uma oportunidade de conectar empresas, escolas e famílias em torno de valores que inspiram o futuro, como criatividade, educação, lazer e convivência familiar, aproximando também os empreendedores da comunidade e das novas gerações.

Após conferir as regras, os participantes poderão desenvolver seus desenhos de acordo com a categoria correspondente. Para o tema “Brincadeiras”, poderão participar alunos do G5 e do 1º ano do Ensino Fundamental. Já o tema “O Natal que eu quero para o futuro” será destinado aos estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.

Para o presidente da CDL Jundiaí e Sincomercio, Edison Maltoni, o Concurso Cultural de Desenho vai além de uma competição, é uma forma de estimular a criatividade e fortalecer valores importantes para a formação das crianças. “O concurso é uma oportunidade de incentivar a imaginação, valorizar o talento dos estudantes e aproximar as famílias e as crianças dos empreendedores e do comércio local. Ficamos muito felizes em promover uma iniciativa que une educação, criatividade e reconhecimento, ao mesmo tempo em que fortalece os laços entre as empresas, as famílias e a cidade, contribuindo para o desenvolvimento das crianças e para a construção de um futuro melhor”, afirma.