A CPFL Piratininga identificou 1.232 mil irregularidades no consumo de energia em toda a sua área de concessão durante o primeiro semestre de 2026. As ações de combate a fraudes e furtos realizadas pela distribuidora permitiram recuperar 1,9 milhões de kWh de energia, volume equivalente ao necessário para abastecer aproximadamente 766 residências durante um ano.

Na região de Jundiaí, foram constatadas 77 irregularidades nos seis primeiros meses do ano, que representaram a recuperação de 17,9 mil kWh, energia suficiente para atender cerca de sete residências por um ano. Só no município de Jundiaí, foram identificados 31 casos.

Os números fazem parte do novo balanço semestral da companhia e refletem o trabalho permanente de fiscalização realizado em toda a área de concessão. As irregularidades são identificadas por meio de inspeções, análises técnicas, denúncias da população e, quando necessário, operações realizadas em conjunto com as autoridades policiais.