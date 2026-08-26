A Prefeitura de Jundiaí abriu um canal de escuta pública para receber contribuições da população sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 1.191/2026, de autoria do prefeito Gustavo Martinelli, que trata da proteção do Território de Gestão da Serra do Japi. A iniciativa amplia a participação da sociedade no debate sobre a preservação de um dos principais patrimônios ambientais do município.

As contribuições podem ser encaminhadas por meio de formulário, neste link, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA). O espaço permite que moradores, representantes de entidades, coletivos e demais interessados apresentem sugestões, observações e contribuições relacionadas à proposta até o dia 13 de setembro.

A escuta pública dá continuidade ao processo de diálogo sobre o projeto, que também foi tema de audiência pública realizada na Câmara Municipal. O encontro reuniu representantes do poder público, conselhos municipais, vereadores, coletivos e sociedade civil para discutir a proposta e seus impactos na proteção da Serra do Japi.