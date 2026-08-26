Mais do que uma tendência, o turismo pet friendly já é uma realidade e uma necessidade para as famílias que querem viajar com seus companheiros de quatro patas. De acordo com dados da Booking.com, 52% dos brasileiros que viajaram com animais de estimação no ano passado incluíram passeios por centros urbanos ou atrações pet friendly no roteiro.

Essa é uma pergunta feita por muitas famílias a hotéis, restaurantes, companhias aéreas e diversas empresas do ramo de turismo. O motivo é que o Estado de São Paulo abriga 42 milhões de pets, representando 26% do país, ou seja, um quarto dos 160,9 milhões de animais de estimação presentes no país, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e o Instituto Pet Brasil. Desse total, 14,3 milhões são cachorros e, como parte das famílias, são incluídos nos planejamentos de viagens.

Diante disso e para comemorar este dia 26 de agosto, Dia Mundial do Cão, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) pediu para que tutores de pets contassem sua experiência em destinos de São Paulo e contassem o que mais gostaram no destino e na viagem. Para os que amam destinos do Circuito das Frutas e do Circuito das Águas, são dicas especiais. Confira:

“Passar momentos juntas, curtindo a natureza”

“Este ano fizemos três trilhas em Jundiaí, duas para ver as uvas e uma para ver caqui. Lembrando que nossos pets não podem comer uvas, mas aproveitamos demais o passeio. Soubemos das trilhas pelo Instagram, site e comunicados da Cãomigo, agência de viagem pet friendly. Sempre quis fazer trilhas e agora, com a Vic, tenho a oportunidade de participar dos eventos. É maravilhoso estar junto com ela, superando as dificuldades.

Não conhecíamos Jundiaí, mas através das trilhas conhecemos a cidade e amamos, porque os guias nos contam a história da região. O que mais gostamos foi de passar momentos juntas, curtindo a natureza e, no caso específico de Jundiaí, as frutas maravilhosas. Sempre voltamos com muitas frutas.