“Vocês aceitam pet?”
Essa é uma pergunta feita por muitas famílias a hotéis, restaurantes, companhias aéreas e diversas empresas do ramo de turismo. O motivo é que o Estado de São Paulo abriga 42 milhões de pets, representando 26% do país, ou seja, um quarto dos 160,9 milhões de animais de estimação presentes no país, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e o Instituto Pet Brasil. Desse total, 14,3 milhões são cachorros e, como parte das famílias, são incluídos nos planejamentos de viagens.
Mais do que uma tendência, o turismo pet friendly já é uma realidade e uma necessidade para as famílias que querem viajar com seus companheiros de quatro patas. De acordo com dados da Booking.com, 52% dos brasileiros que viajaram com animais de estimação no ano passado incluíram passeios por centros urbanos ou atrações pet friendly no roteiro.
Diante disso e para comemorar este dia 26 de agosto, Dia Mundial do Cão, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) pediu para que tutores de pets contassem sua experiência em destinos de São Paulo e contassem o que mais gostaram no destino e na viagem. Para os que amam destinos do Circuito das Frutas e do Circuito das Águas, são dicas especiais. Confira:
“Passar momentos juntas, curtindo a natureza”
“Este ano fizemos três trilhas em Jundiaí, duas para ver as uvas e uma para ver caqui. Lembrando que nossos pets não podem comer uvas, mas aproveitamos demais o passeio. Soubemos das trilhas pelo Instagram, site e comunicados da Cãomigo, agência de viagem pet friendly. Sempre quis fazer trilhas e agora, com a Vic, tenho a oportunidade de participar dos eventos. É maravilhoso estar junto com ela, superando as dificuldades.
Não conhecíamos Jundiaí, mas através das trilhas conhecemos a cidade e amamos, porque os guias nos contam a história da região. O que mais gostamos foi de passar momentos juntas, curtindo a natureza e, no caso específico de Jundiaí, as frutas maravilhosas. Sempre voltamos com muitas frutas.
Se a Vic pudesse dizer algo, seria: ‘São Paulo tem muitos lugares lindos para conhecer e estou com minhas patinhas prontas para novos passeios. Amo viajar e fazer novos aumigos’.”
- Emilia Okada, bancária e estudante de medicina veterinária, 50 anos. É tutora da Vic, de 2 anos. Viajaram para Jundiaí.
“Compartilhar experiências, conhecer lugares e criar memórias em família”
“Somos uma família apaixonada por nossos filhos de quatro patas. Como pais, sempre escolhemos levar nossos cães conosco em viagens e passeios. Fazemos isso desde muito tempo, quando ainda existiam poucas opções de lugares que aceitavam pets. Mesmo hoje, quando encontramos cada vez mais estabelecimentos preparados para recebê-los, ainda enfrentamos algumas dificuldades, pois muitos lugares resistem em proporcionar esse convívio.
Em 2023, preparamos nossa Kombi, que acabou se tornando também uma companheira de nossas ‘auventuras’. Desde então, ela nos permite explorar novos lugares de uma maneira ainda mais especial. Já estivemos em muitas cidades, principalmente no estado de São Paulo, e até iniciamos um projeto para ‘cãopartilhar’ nossas experiências e acessos: o Turisdogando, com site e Instagram.
Nossa rotina atribulada não permite que o site seja atualizado na velocidade que gostaríamos, mas não deixamos de viajar, conhecer novos lugares e, aos poucos, vamos dando continuidade ao projeto.
Com a Kombi, tivemos uma experiência muito especial em São Roque, em um camping delicioso. Também percorremos a Estrada do Vinho, onde fomos muito bem recebidos em diversos restaurantes. Nosso projeto tem como objetivo conhecer muitas das cidades do estado de São Paulo, descobrindo lugares especiais onde seja possível passar um dia ou uma tarde agradável na companhia dos nossos cães.
Para nós, viajar com os cães é muito mais do que simplesmente levá-los junto. É poder compartilhar experiências, conhecer lugares e criar memórias em família. Afinal, eles fazem parte da nossa família e, quando viajamos, queremos que eles também façam parte da ‘auventura’.”
- Sandra Zaia, gerente de projetos, 54 anos. É tutora do Apollo, de 8 anos, do Nero, de 4 anos, e da Tiana, de 1 ano. Viajaram para São Roque.
“A cidade me surpreendeu, pois é 100% pet friendly”
“Gostaria de contar sobre a minha experiência em São Roque. Fomos em junho de 2025. A cidade me surpreendeu, pois é 100% pet friendly. Fomos na Rota do Vinho passear, e para minha surpresa, praticamente todas as vinícolas são pet friendly.
Visitamos a Vinícola XV de Novembro, Vinícola Góes e a Vinícola Canguera. Fizemos caminhada nos vinhedos, comprei vinho.
Os restaurantes também aceitam pet. Todos tem área externa e um gramadão para eles brincarem. O Bill, meu pet, adorou. Eu já conhecia São Roque, porém já fazia alguns anos que tinha ido. Quis voltar, agora com o Bill. Além disso, eu sempre pego dicas no Instagram, através dos perfis dos pet influencers. Com certeza, voltaria para São Roque. Adoro a cidade e os passeios!”
- Vanessa Pazzini, 49 anos, secretária. É tutora do Bill Rocha, de 6 anos. Viajaram para São Roque.
“Muito bom poder incluí-lo nos nossos passeios e viagens”
“Viajar com o meu cachorro é sempre uma experiência muito boa, porque ele é supertranquilo tanto durante o trajeto no carro, quanto quando chegamos ao destino. Desde filhote, ele foi ensinado a fazer as necessidades no tapetinho higiênico, então também não precisamos nos preocupar com sujeiras.
Ele costuma ficar ansioso logo quando chegamos no hotel, porque acaba sendo um lugar novo em que ele não está acostumado, mas logo se adapta e assim conseguimos aproveitar a viagem.
Já fomos com ele para diversos lugares, mas em destaque, gostamos muito de um hotel, localizado em Serra Negra. O hotel oferece espaços pensados para os pets, o que tornou a estadia ainda mais confortável e agradável para nós e para ele. É muito bom poder incluí-lo nos nossos passeios e viagens sem precisar deixá-lo sozinho em casa.”
- Bianca Pereira, estudante de Jornalismo, tem 20 anos. É tutora do Luke, de 3 anos. Viajaram para Serra Negra.