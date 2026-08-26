Há quase 2 meses a SAF do Paulista foi anunciada, tendo como gestora a EXA Capital. Mas ela calou-se até agora.

Por todo esse tempo, indigna-se pelo silêncio tanto do comprador, a EXA Capital, quanto do vendedor, o Paulista FC. Idem ao Comitê de Gestão e ao Conselho Administrativo do Clube.

Muita gente vem cobrando essa situação lamentável, bem como a transparência nas dúvidas. Mas, aparentemente, ninguém quer responder.

Enfim, chegou a notícia: a SAF será apresentada à imprensa na 6ª feira, em cerimônia fechada na Casa Santa Ângela. Falarão na oportunidade: André Mesquita, irmão do dono da EXA (Pedro Mesquita), que será o CEO do Paulista SAF; Alexandre Cobra seu Diretor Executivo de Futebol (que já estava incluído na SAF na sua constituição) e Pedro Soriano, que continuará como Gerente de Futebol (pela SAF, não pelo FC).

Aqui, várias observações:

Por que somente André Mesquita, Alexandre Cobra e Pedro Soriano (os 3 representando a SAF) falarão?

Por que Rodrigo Peternelli Alves e Raphael Donadel, que representam o Paulista FC, não falarão com a imprensa neste momento importantíssimo do clube?

Por que é apresentação fechada?

Por que, se apresentada em Junho de 2024, tendo começado desde 2023 as negociações, prometida por 4 meses, somente em Julho de 2026 a SAF assumiu?

Por que quase 2 meses para alguém falar algo à imprensa, se quem assume tem o maior interesse de falar e ninguém falou até agora?

Mais do que isso, as perguntas-chaves:

Por quanto o Paulista foi vendido, enquanto tempo esse dinheiro entrará, e qual a garantia de que o comprador (a EXA) não dará calote?

Qual a multa rescisória da EXA se abandonar o futebol?

O Estádio Jayme Cintra será cedido à EXA por tempo determinado (10 anos) ou por tempo indeterminado?

De onde virá o dinheiro a ser investido?

A EXA realmente já tem 100 milhões de reais ou vai buscar esse valor no mercado?

Qual a previsão do ROI (Retorno sobre o Investimento)?

Sobre a recuperação judicial do Paulista Futebol Clube: haveria aportes para pagar a dívida de R$ 58 milhões na Justiça por parte da SAF? E quem pagará os outros R$ 40 milhões de dívidas em tributos e impostos, que não estão na RJ?

E outras coisas tão preocupantes quanto:

Por que Pedro Mesquita não apareceu mais no Paulista FC, já que é o dono da EXA e mentor da operação, mas sim o seu irmão?

Existe a preocupação das investigações da CVM contra o Laboratório Biomm (envolvendo segundo a grande imprensa os nomes de Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Pedro Mesquita, da Exa Capital) atrapalharem a gestão da EXA no Paulista SAF?

Segundo "O Globo" e o "Estado de Minas", a Polícia Federal tem uma investigação em curso chamada "Operação DV", onde Daniel Vorcaro criaria um complexo de mídia para influenciar o futebol brasileiro através da EXA Mídia, uma empresa em parceria com a EXA Capital. Isso deve ser preocupante para a Paulista SAF, que é gerida pela EXA?

De acordo com o respeitado jornalista Guilherme Amado, Daniel Vocaro (Banco Master), Lucas Kallas (Cedro Mineiração) e Pedro Mesquita (EXA Capital) viajaram para a Venezuela a fim de implantar um projeto de exploração de petróleo por R$ 150 milhões - e que após imbróglios não deu certo. Mas segundo o jornal "Valor Econômico" da última sexta-feira, Lucas Kallas é investigado por crimes juntos a Reag, em operação realizada pela Polícia Federal, suspeita de fraude e ocultação de patrimônio. Essa associação do nome de Pedro Mesquita, proprietário da SAF do Paulista, pode interferir em algum momento na credibilidade do investimento?

São 16 perguntas importantes a serem feitas. Mas, talvez, ouviremos: "Vinícius Munhoz continuará no cargo?" ou "Quem serão os reforços para 2027?".

Sinceramente, para mim, as grandes questões são: a origem do dinheiro, o pagamento da Recuperação Judicial para evitar a falência do time e a blindagem do Jayme Cintra (não vale falar sobre tombamento patrimonial, pois ele não impede o Paulista FC de perder tudo que há lá).

Rafael Porcari é ex-árbitro de futebol