Jundiaí tem 3.351 pacientes aguardando a primeira consulta oftalmológica e outros 2.214 na fila por cirurgias, segundo dados da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde enviados com exclusividade ao Jornal de Jundiaí. A maior demanda cirúrgica é por catarata, com 1.555 pacientes à espera. Os números permanecem mesmo após a renovação do convênio com o Instituto Jundiaiense Luiz Braille que ampliou a oferta de exames e procedimentos.

A Prefeitura afirma que a ampliação já reduziu o tempo médio para a primeira consulta, de quatro meses para 1,3 mês. Em 2025, foram realizados 317.079 procedimentos oftalmológicos no município, entre consultas, exames e cirurgias. Em 2026, até abril, foram 98.625. Com o novo convênio, a meta de procedimentos diagnósticos passou de 14.438 para 18.324 e a de cirurgias, de 1.633 para 1.681, mas para consultas foi mantida a previsão de 7.120 atendimentos.

Dois meses na espera