Jundiaí tem 3.351 pacientes aguardando a primeira consulta oftalmológica e outros 2.214 na fila por cirurgias, segundo dados da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde enviados com exclusividade ao Jornal de Jundiaí. A maior demanda cirúrgica é por catarata, com 1.555 pacientes à espera. Os números permanecem mesmo após a renovação do convênio com o Instituto Jundiaiense Luiz Braille que ampliou a oferta de exames e procedimentos.
A Prefeitura afirma que a ampliação já reduziu o tempo médio para a primeira consulta, de quatro meses para 1,3 mês. Em 2025, foram realizados 317.079 procedimentos oftalmológicos no município, entre consultas, exames e cirurgias. Em 2026, até abril, foram 98.625. Com o novo convênio, a meta de procedimentos diagnósticos passou de 14.438 para 18.324 e a de cirurgias, de 1.633 para 1.681, mas para consultas foi mantida a previsão de 7.120 atendimentos.
Dois meses na espera
A faxineira Sueli Peixoto, de 56 anos, conhece a espera na prática. Ela tinha convênio médico, mas perdeu o benefício antes de conseguir fazer uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Procurou a UBS e recebeu uma guia para passar pelo oftalmologista da rede pública. “Vai fazer dois meses que estou aguardando e já sei que preciso fazer uma cirurgia", diz.
Por enquanto, a catarata não impede Sueli de seguir a rotina, mas já exige cuidados. “Hoje a catarata não me atrapalha no dia a dia, mas preciso usar óculos.” Ela agora aguarda o agendamento da consulta que dará continuidade ao tratamento.
Faltas também prejudicam o atendimento
O Instituto Luiz Braille afirma que o convênio prevê atualmente 6,8 mil consultas oftalmológicas por mês. Segundo o diretor-presidente do instituto, José Carlos de Lima, porém, mais de 20% dos pacientes agendados não comparecem às consultas. “Por mês, entre 1,1 mil e 1,3 mil pessoas agendam as consultas, mas não comparecem e não avisam. Com isso, muitas vagas têm sido desperdiçadas mensalmente”, afirma.
Para as primeiras consultas, o Braille reserva 3 mil vagas mensais à Prefeitura, com agendamento feito pelas UBSs. O instituto também passou a atender aos sábados e prevê uma oferta extra de cerca de 6 mil consultas até o fim de 2026. “A expectativa é de que, com o atendimento extra oferecido aos sábados, possamos reduzir o tempo de espera por agendamento de consultas”, diz Lima.
Catarata lidera fila de cirurgias
Além das cirurgias de catarata, 28 pessoas aguardam por cirurgia de estrabismo, 270 por blefaroplastia, 150 por ptose e 211 por pterígio. O Braille afirma ter equipe e estrutura para realizar as cirurgias, mas aponta que parte da espera acontece antes da operação. Depois da indicação cirúrgica, o paciente precisa passar por exames laboratoriais e avaliação clínica pré-operatória, realizados pela rede municipal. “O Braille depende de cotas mensais para agendamento destes exames e de consultas de avaliação clínica pré-operatória”, explica Lima.
Depois da liberação médica, a cirurgia é agendada em tempo hábil, dentro da validade dos exames, com prioridade para os casos mais urgentes. Atualmente, o convênio prevê 170 cirurgias de catarata por mês.
A renovação do convênio aumentou a oferta de exames e cirurgias, mas não há previsão de contratação de outro prestador neste momento. Segundo a Prefeitura, a estrutura do Instituto Luiz Braille, somada ao atendimento oferecido pelo AME Jundiaí, é considerada suficiente para atender à demanda atual.
O Braille também afirma ter capacidade para ampliar os atendimentos caso seja necessário. “O Instituto tem atualmente uma grande equipe de profissionais e capacidade para atender a toda a necessidade de oftalmologia dos usuários do SUS no município, o que pode ser ampliado, caso necessário”, afirma Lima.