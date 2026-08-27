Para o infectologista Saulo Passos, a preocupação está justamente nas doses que deixam de ser tomadas. Quando a cobertura cai, doenças que pareciam distantes podem voltar a circular, entre elas, sarampo, poliomielite e coqueluche. “Quando a maioria da população é vacinada, existe uma proteção também para aqueles indivíduos que não receberam a vacina ou que não desenvolveram imunidade.” Por isso, segundo ele, manter a caderneta atualizada protege tanto a criança quanto as pessoas mais vulneráveis ao redor dela.

Jundiaí tem índices de vacinação acima de 97% em três imunizantes, mas ainda enfrenta o desafio de manter todas as doses do calendário infantil em dia. Segundo a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, a cobertura chega a 100% para hepatite B, 97,06% para BCG e 97,87% para dTpa. Em outras vacinas, porém, a procura cai. Na vacinação contra a gripe, por exemplo, apenas 20% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos haviam sido imunizadas em maio, muito abaixo da meta de 90%.

Para Saulo, parte das famílias deixa de vacinar os filhos por falta de informação, dificuldade de acesso e também pela influência de crenças e conteúdos falsos. “Os mitos geram medo e insegurança sem base científica e levam famílias a adiar ou recusar vacinas. Isso expõe seus filhos e também a comunidade a doenças que podem ser controladas.”

Na casa da comerciante Gisele Cristina de Oliveira Mazzali, a vacinação nunca foi motivo de dúvida. Mãe de duas meninas, ela cresceu em uma família que mantinha as vacinas em dia e repetiu o cuidado com as filhas. “Eu sempre achei isso muito importante, para mantê-las longe de possíveis vírus e doenças que poderiam causar sequelas para a vida toda”, conta.

O cuidado continua mesmo depois das vacinas da infância. Durante as campanhas contra a gripe, Gisele leva as carteiras das filhas ao posto para conferir se há algum reforço pendente. “Periodicamente, nas campanhas para a influenza, sempre levo as carteiras delas para ver se falta algum reforço ou se foram incluídas novas vacinas nos postos.” Ela também já ouviu pessoas dizendo que não vacinam os filhos por medo das reações. “Já ouvi várias pessoas dizendo que não vacinam os filhos porque as vacinas podem matar. Fico indignada com essa atitude. A vacinação é também um ato de amor para com seus filhos.”