A história de Aurora começou antes do esperado. Moradora de Várzea Paulista, July, a mãe, chegou ao Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (HU-FMJ) no dia 28 de julho, quando a gestação ainda não estava no momento previsto para o nascimento. Era o início de uma jornada marcada por preocupações, cuidados e muita esperança.

No dia 2 de agosto nasce Aurora. Prematura com 32 semanas e 2 dias de gestação e apenas 1.790 gramas. Tão pequena que precisou permanecer internada e recebeu os cuidados da equipe do HU-FMJ.