A história de Aurora começou antes do esperado. Moradora de Várzea Paulista, July, a mãe, chegou ao Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (HU-FMJ) no dia 28 de julho, quando a gestação ainda não estava no momento previsto para o nascimento. Era o início de uma jornada marcada por preocupações, cuidados e muita esperança.
No dia 2 de agosto nasce Aurora. Prematura com 32 semanas e 2 dias de gestação e apenas 1.790 gramas. Tão pequena que precisou permanecer internada e recebeu os cuidados da equipe do HU-FMJ.
Imagem Aurora e sua mãe.
Nos primeiros dias, como é comum entre os prematuros, Aurora perdeu peso e chegou a 1.600 gramas. Para a mãe, cada mudança na balança passou a ter um significado enorme. Quando a filha ganhou apenas 10 gramas em uma semana, July ficou apreensiva. Com o passar dos dias, porém, aprendeu a enxergar cada grama como uma vitória.
Imagem Aurora e sua mãe.
“Cada grama a gente comemora. Depois eu pensei: obrigada, meu Deus, pelas 10 gramas. Ela está ganhando peso, está evoluindo”, conta. Aos poucos, Aurora começou a mamar no peito e voltou a ganhar peso. No dia 18 de agosto, estava com 1,755 kg e, três dias depois, chegou a 1,8 kg. Pequenos números na balança que, para a família, representavam grandes conquistas.
Durante a internação, Aurora ainda enfrentou outro desafio: a alergia à proteína do leite de vaca. Após a mãe perceber sangue nas fezes da filha, a equipe médica realizou a avaliação e chegou ao diagnóstico. Para continuar amamentando, July precisou retirar leite e derivados da própria alimentação e passou a ter atenção redobrada aos rótulos dos alimentos. “Para salvar a vida de uma filha, a gente faz qualquer coisa”, resume a mãe.
Foram semanas de cuidados, aprendizado, ansiedade e muita fé. July também precisou lidar com a saudade do filho Alan, de 10 anos, que acompanhou de perto a chegada da irmã e toda a rotina de internação. Para ele, que até então era filho único, também foi um período de descobertas e apreensão.
Depois de tantos dias de cuidados e acompanhamento no Hospital Universitário da FMJ, Aurora avançou mais uma etapa. A pequena guerreira foi transferida para um hospital de Campo Limpo Paulista, com 1.875 Kg, onde segue recebendo os cuidados necessários, mais perto da família.
A transferência representa uma nova fase para Aurora e para todos que acompanharam sua trajetória. Depois de tantos dias no HU-FMJ, cada avanço é motivo de comemoração e esperança.
Aurora ainda tem uma caminhada pela frente, mas já mostrou sua força. Chegou pequena e antes da hora, enfrentou desafios e ensinou à família que, quando se trata de um filho, cada grama importa, cada pequena conquista é gigante e cada dia vencido merece ser celebrado.