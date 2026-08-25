Nesta quinta-feira (20), a CDL Jundiaí reuniu empresários dos setores de panificação e gastronomia para uma Rodada de Negócios, promovida por meio da APAN (Associação dos Panificadores de Jundiaí e Região) e do Núcleo de Gastronomia, em parceria com o Sebrae.

O encontro foi marcado por momentos de conversa, troca de experiências e networking entre os participantes, criando oportunidades para que empresários apresentassem seus negócios, conhecessem outras empresas e identificassem possibilidades de parceria.

A dinâmica da rodada é realizada em mesas com grupos de participantes, que se revezam ao longo do encontro. Em cada rodada, os empresários têm um tempo determinado para apresentar sua empresa, seus produtos ou serviços e conversar com os demais participantes. A troca de mesas permite que novas conexões sejam feitas ao longo da atividade.