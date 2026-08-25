Nesta quinta-feira (20), a CDL Jundiaí reuniu empresários dos setores de panificação e gastronomia para uma Rodada de Negócios, promovida por meio da APAN (Associação dos Panificadores de Jundiaí e Região) e do Núcleo de Gastronomia, em parceria com o Sebrae.
O encontro foi marcado por momentos de conversa, troca de experiências e networking entre os participantes, criando oportunidades para que empresários apresentassem seus negócios, conhecessem outras empresas e identificassem possibilidades de parceria.
A dinâmica da rodada é realizada em mesas com grupos de participantes, que se revezam ao longo do encontro. Em cada rodada, os empresários têm um tempo determinado para apresentar sua empresa, seus produtos ou serviços e conversar com os demais participantes. A troca de mesas permite que novas conexões sejam feitas ao longo da atividade.
A proposta é estimular o relacionamento entre os participantes e criar oportunidades que possam continuar depois do encontro, seja por meio de parcerias, novos fornecedores, clientes ou troca de conhecimentos.
“Nenhum negócio cresce sozinho. A Rodada de Negócios cria um espaço para aproximar empresários, trocar experiências e conhecer outras realidades. São encontros que fortalecem relacionamentos e ampliam a rede de contatos”, afirma Edison Maltoni, presidente da CDL Jundiaí.
A APAN e o Núcleo de Gastronomia integram as iniciativas da CDL Jundiaí voltadas à aproximação e ao desenvolvimento dos empresários de seus respectivos setores, promovendo encontros e ações que incentivam a troca de experiências e a geração de negócios.