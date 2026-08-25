25 de agosto de 2026
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ACIDENTE EM JUNDIAÍ

Ônibus bate contra defensa metálica na Rodovia Anhanguera

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Arte SP
O motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra uma defensa metálica da Rodovia Anhanguera, na região do bairro Chácara Malota.
O motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra uma defensa metálica da Rodovia Anhanguera, na região do bairro Chácara Malota.

O motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra uma defensa metálica da Rodovia Anhanguera (SP-330), na região do bairro Chácara Malota, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (25).

Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do quilômetro 56. O motorista teria tentado passar da faixa marginal para a faixa 2 quando perdeu o controle e atingiu a barreira.

Após a batida, o ônibus ficou parado no trecho e apesar das interdições, não houve registro de congestionamento no local. Ao todo, 31 pessoas estavam no veículo, mas ninguém ficou ferido.

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