O motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra uma defensa metálica da Rodovia Anhanguera (SP-330), na região do bairro Chácara Malota, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (25).

Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do quilômetro 56. O motorista teria tentado passar da faixa marginal para a faixa 2 quando perdeu o controle e atingiu a barreira.

Após a batida, o ônibus ficou parado no trecho e apesar das interdições, não houve registro de congestionamento no local. Ao todo, 31 pessoas estavam no veículo, mas ninguém ficou ferido.