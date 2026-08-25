Neste sábado (29), das 9h às 13h, a Emeb Deodato Janski, no Jardim Tarumã, recebe o Prefeitura na Área, iniciativa que leva serviços de maneira descentralizada a moradores de bairros de Jundiaí. Além disso, há oportunidades, como processos seletivos que acontecem durante as ações. Neste sábado, mais de 1,1 mil vagas serão ofertadas.

O Prefeitura na Área terá ações de empregabilidade para quem quer mudar de área, conseguir a primeira oportunidade de trabalho ou voltar para o mercado de trabalho. 15 empresas de grande porte da região e uma instituição qualificadora para aprendizes estarão presentes fazendo atendimento direto.

Vagas para todos os perfis e áreas

Entre as 1,1 mil vagas, haverá oportunidades para as áreas de Logística, Comércio, Alimentação, Indústria e Serviços. Veja abaixo: