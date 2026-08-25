25 de agosto de 2026
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NESTE SÁBADO

Prefeitura na Área levará mais de 1,1 mil vagas ao Jaridm Tarumã

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Entre as oportunidades, haverá vagas para as áreas de Logística, Comércio, Alimentação, Indústria e Serviços
Entre as oportunidades, haverá vagas para as áreas de Logística, Comércio, Alimentação, Indústria e Serviços

Neste sábado (29), das 9h às 13h, a Emeb Deodato Janski, no Jardim Tarumã, recebe o Prefeitura na Área, iniciativa que leva serviços de maneira descentralizada a moradores de bairros de Jundiaí. Além disso, há oportunidades, como processos seletivos que acontecem durante as ações. Neste sábado, mais de 1,1 mil vagas serão ofertadas.

O Prefeitura na Área terá ações de empregabilidade para quem quer mudar de área, conseguir a primeira oportunidade de trabalho ou voltar para o mercado de trabalho. 15 empresas de grande porte da região e uma instituição qualificadora para aprendizes estarão presentes fazendo atendimento direto.

Vagas para todos os perfis e áreas

Entre as 1,1 mil vagas, haverá oportunidades para as áreas de Logística, Comércio, Alimentação, Indústria e Serviços. Veja abaixo:

  • Mercado Livre: 500 vagas
  • Elis Brasil: 100 vagas (Auxiliar de Lavanderia)
  • Astra: 120 vagas (entre Alimentador de Linha de Produção e Auxiliar Operacional de Logística)
  • AGV: 13 vagas para Operador de Empilhadeira, 32 para Auxiliar de Armazenamento e cinco de Conferente
  • Wet‘n Wild: 40 vagas para Atendente de Lanchonete, 10 para Monitor de Recreação, 10 para Operador de Caixa, além de oportunidades para Porteiro, Churrasqueiro, Chapeiro e Auxiliar de Segurança
  • Grandes Redes de Supermercado e Varejo: vagas no Atacadão, Roldão Supermercado e C&A (Loja Maxi Shopping) para Operador de Caixa, Repositor, Atendente e Açougueiro
  • Segurança e Limpeza: diversas vagas na Delphos Segurança & Facilites, Beta Clean e Grupo Carrantos para Vigilante, Vigia, Controlador de Acesso e Auxiliar de Limpeza
  • Indústria e Alimentos: vagas na CRS Brands (Cereser), Japi, Cucinare Pro Alimentação, Toscano e Refrio (50 vagas para Armazenista)
  • Jovem Aprendiz: a Guardinha estará presente com 35 vagas focadas em jovens

Leve documentos:

  • Documento com foto (RG e CPF);
  • Carteira de Trabalho (física ou digital);
  • Currículo atualizado impresso

Para a família

Além do mutirão de emprego e empreendedorismo, o Prefeitura na Área vai oferecer mais de 40 serviços gratuitos no mesmo local.

Saúde, Procon, Habitação, Assistência Social, Mobilidade e Proteção Animal são algumas das áreas que prestarão atendimentos.

Prefeitura na Área – Edição Jardim Tarumã
Data: sábado, 29 de agosto, das 9h às 15h
Local: Emeb Deodato Janski – rua Idalina Gonçalves Dias, 1080 – Jardim Tarumã, Jundiaí

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