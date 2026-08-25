Neste sábado (29), das 9h às 13h, a Emeb Deodato Janski, no Jardim Tarumã, recebe o Prefeitura na Área, iniciativa que leva serviços de maneira descentralizada a moradores de bairros de Jundiaí. Além disso, há oportunidades, como processos seletivos que acontecem durante as ações. Neste sábado, mais de 1,1 mil vagas serão ofertadas.
O Prefeitura na Área terá ações de empregabilidade para quem quer mudar de área, conseguir a primeira oportunidade de trabalho ou voltar para o mercado de trabalho. 15 empresas de grande porte da região e uma instituição qualificadora para aprendizes estarão presentes fazendo atendimento direto.
Vagas para todos os perfis e áreas
Entre as 1,1 mil vagas, haverá oportunidades para as áreas de Logística, Comércio, Alimentação, Indústria e Serviços. Veja abaixo:
- Mercado Livre: 500 vagas
- Elis Brasil: 100 vagas (Auxiliar de Lavanderia)
- Astra: 120 vagas (entre Alimentador de Linha de Produção e Auxiliar Operacional de Logística)
- AGV: 13 vagas para Operador de Empilhadeira, 32 para Auxiliar de Armazenamento e cinco de Conferente
- Wet‘n Wild: 40 vagas para Atendente de Lanchonete, 10 para Monitor de Recreação, 10 para Operador de Caixa, além de oportunidades para Porteiro, Churrasqueiro, Chapeiro e Auxiliar de Segurança
- Grandes Redes de Supermercado e Varejo: vagas no Atacadão, Roldão Supermercado e C&A (Loja Maxi Shopping) para Operador de Caixa, Repositor, Atendente e Açougueiro
- Segurança e Limpeza: diversas vagas na Delphos Segurança & Facilites, Beta Clean e Grupo Carrantos para Vigilante, Vigia, Controlador de Acesso e Auxiliar de Limpeza
- Indústria e Alimentos: vagas na CRS Brands (Cereser), Japi, Cucinare Pro Alimentação, Toscano e Refrio (50 vagas para Armazenista)
- Jovem Aprendiz: a Guardinha estará presente com 35 vagas focadas em jovens
Leve documentos:
- Documento com foto (RG e CPF);
- Carteira de Trabalho (física ou digital);
- Currículo atualizado impresso
Para a família
Além do mutirão de emprego e empreendedorismo, o Prefeitura na Área vai oferecer mais de 40 serviços gratuitos no mesmo local.
Saúde, Procon, Habitação, Assistência Social, Mobilidade e Proteção Animal são algumas das áreas que prestarão atendimentos.
Prefeitura na Área – Edição Jardim Tarumã
Data: sábado, 29 de agosto, das 9h às 15h
Local: Emeb Deodato Janski – rua Idalina Gonçalves Dias, 1080 – Jardim Tarumã, Jundiaí