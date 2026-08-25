Neste sábado (29), a Praça da Matriz recebe mais uma edição do Cerveja na Barão, das 16h às 22h, reunindo cervejarias, gastronomia e música no Centro de Jundiaí.
A programação começa às 16h30, com o músico Michel Gazzi, em apresentação solo. Às 20h, é a vez da banda Audio Space animar o público. Ao longo do evento, os visitantes também poderão conhecer e experimentar diferentes estilos de cervejas produzidas pelas cervejarias que integram a Rota da Cerveja Artesanal de Jundiaí.
Participam desta edição a Pharmaó Cerveja Artesanal, Cervejaria Villa Argos, Giffa Cervejaria, Rust Bier, Fralth’s Bier, Cervejaria Jundiaí, Cervejaria Stark e Feitoria da Cerveja. Para acompanhar, o público poderá encontrar lanches, coxinhas, pastéis, batatas, polenta, churros, além de espetos e outras porções, guaraná, acarajé e opções de massas assadas.
Um sábado para ocupar o Centro
O Cerveja na Barão integra as ações de ocupação do Centro promovidas pela Prefeitura de Jundiaí por meio do Centro da Gente, estratégia que busca aproximar a população dos espaços públicos e estimular uma nova relação com a região central.
Com apoio do Polo Cervejeiro e participação dos integrantes da Rota da Cerveja Artesanal, o evento também valoriza produtores e empreendedores locais, movimenta a economia e fortalece o turismo e a economia criativa.
A proposta é fazer do Centro um lugar para encontrar amigos, reunir a família, passear e aproveitar a cidade. Em diferentes edições, eventos como o Cerveja na Barão têm levado moradores e visitantes para a praça, contribuindo para uma ocupação cada vez mais viva e diversificada.