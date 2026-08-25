Neste sábado (29), a Praça da Matriz recebe mais uma edição do Cerveja na Barão, das 16h às 22h, reunindo cervejarias, gastronomia e música no Centro de Jundiaí.

A programação começa às 16h30, com o músico Michel Gazzi, em apresentação solo. Às 20h, é a vez da banda Audio Space animar o público. Ao longo do evento, os visitantes também poderão conhecer e experimentar diferentes estilos de cervejas produzidas pelas cervejarias que integram a Rota da Cerveja Artesanal de Jundiaí.