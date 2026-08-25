O fim da última semana e o início desta foram marcdos pela queda nas temperaturas em Jundiaí. Para o fim desta semana, é esperada elevação nos termômetros, mas na próxima semana, início de setembro, já deve esfriar novamente na Terra da Uva. À população, resta manter a atenção à saúde, visto que mudanças brucas nas temperaturas podem deixar o sistema imunológico mais vulnerável.

De acordo com o Climatempo, hoje (25) a temperatura não passa de 22°C e amanhã (26) fica entre 14°C e 21°C, com possibilidade de pancadas de chuva. Já na quinta-feira (27), a máxima deve subir para 28°C, já sem chuva. Na sexta-feira (28), ainda com estiagem, as temperaturas variam de 17°C a 30°C. No sábado (29), mais calor ainda, de 19°C a 33°C, mesma temperatura do domingo (30). No último dia do mês, segunda-feira (31), alerta de baixa umidade do ar e termômetros entre 22°C e 34°C.

A partir do dia 1º de setembro, porém, é prevista chuva e queda de temperaturas. Na próxima quinta (3), o tempo vai ameaçar ficar mais seco e quente novamente, com máxima de 27°C, mas a partir do fim da próxima semana a tendência é de chuva prolongada e deve esfriar de novo.