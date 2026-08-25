Pensada a partir de um conceito de planejamento urbano que prioriza espaços públicos acessíveis, seguros e multifuncionais, a praça foi projetada para atender moradores de diferentes faixas etárias. O novo espaço contará com áreas de lazer, academia ao ar livre, playground, espaços de convivência e infraestrutura para atividades comunitárias.

As obras de revitalização da Praça Parque dos Ipês, na região do Retiro, entram na fase final e avançam. Para o local, é previsto um espaço planejado para lazer, convivência e qualidade de vida. Com a implantação das árvores de grande porte concluída, o paisagismo começa a ganhar forma, contribuindo para tornar o ambiente mais acolhedor, arborizado e integrado à paisagem urbana.

“O projeto foi desenvolvido para que a praça seja um espaço vivo, com usos diversos e voltado ao convívio das pessoas. A proposta valoriza a qualidade dos espaços públicos e fortalece a relação da comunidade com o bairro”, destaca o secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Marco Antonio Bedin.

As obras de recuperação das calçadas no entorno do parque já foram iniciadas, com adequação às normas de acessibilidade. Também já foram instalados os brinquedos da área infantil, os equipamentos da academia ao ar livre e os bancos para descanso e contemplação. Nesta etapa, seguem os últimos detalhes do paisagismo e os acabamentos da nova praça.

A revitalização da Praça Parque dos Ipês acontece por meio de uma contrapartida exigida pela Lei Complementar nº 523/2012, que determina investimentos em equipamentos públicos para empreendimentos habitacionais a partir de 95 unidades.