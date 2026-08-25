As obras de revitalização da Praça Parque dos Ipês, na região do Retiro, entram na fase final e avançam. Para o local, é previsto um espaço planejado para lazer, convivência e qualidade de vida. Com a implantação das árvores de grande porte concluída, o paisagismo começa a ganhar forma, contribuindo para tornar o ambiente mais acolhedor, arborizado e integrado à paisagem urbana.
Pensada a partir de um conceito de planejamento urbano que prioriza espaços públicos acessíveis, seguros e multifuncionais, a praça foi projetada para atender moradores de diferentes faixas etárias. O novo espaço contará com áreas de lazer, academia ao ar livre, playground, espaços de convivência e infraestrutura para atividades comunitárias.
“O projeto foi desenvolvido para que a praça seja um espaço vivo, com usos diversos e voltado ao convívio das pessoas. A proposta valoriza a qualidade dos espaços públicos e fortalece a relação da comunidade com o bairro”, destaca o secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Marco Antonio Bedin.
As obras de recuperação das calçadas no entorno do parque já foram iniciadas, com adequação às normas de acessibilidade. Também já foram instalados os brinquedos da área infantil, os equipamentos da academia ao ar livre e os bancos para descanso e contemplação. Nesta etapa, seguem os últimos detalhes do paisagismo e os acabamentos da nova praça.
A revitalização da Praça Parque dos Ipês acontece por meio de uma contrapartida exigida pela Lei Complementar nº 523/2012, que determina investimentos em equipamentos públicos para empreendimentos habitacionais a partir de 95 unidades.
Neste caso, os empreendimentos da MRV e Tebas, que possuem menos de 200 unidades e não se enquadraram no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), precisam cumprir essa exigência legal, garantindo melhorias para a cidade.
“O cronograma segue conforme o planejado e estamos finalizando as últimas etapas para entregar um espaço seguro, acessível e preparado para receber a população, com infraestrutura de qualidade para o lazer e a convivência”, afirma o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra.
Outro diferencial da praça é o desenho urbano planejado para receber semanalmente o varejão noturno da região do Retiro. A expectativa é que a primeira edição seja realizada em setembro, ampliando as opções de lazer, gastronomia e comércio para os moradores.
Mesmo antes da conclusão, a praça já faz parte da rotina dos moradores e recebe famílias e crianças nos finais de tarde e aos fins de semana. Moradora do bairro desde o ano passado, a acupunturista Elen Cristina da Silva destaca a mudança: “A sensação que traz é de vitalidade. Antes, era um lugar que parecia sem vida. Agora vemos as pessoas caminhando, se reunindo e as crianças brincando”, afirma.