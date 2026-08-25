Antes mesmo da cidade começar a se movimentar, os feirantes já estão de pé. É madrugada quando muitos deles deixam suas casas para organizar as bancas, preparar os produtos e começar a receber os primeiros clientes. Em Jundiaí, essa rotina faz parte da paisagem e da memória da cidade. Nesta terça-feira (25), Dia do Feirante, a data celebra esses trabalhadores que ajudam a colocar alimentos, produtos e muita convivência na mesa dos jundiaienses.

Presentes durante toda a semana em diferentes regiões do município, as feiras livres fazem parte da tradição de Jundiaí e continuam sendo ponto de encontro para quem busca produtos frescos, variedade e aquele atendimento que vai muito além da relação de compra e venda.

Nas bancas, a diversidade é uma das principais marcas. Frutas, verduras, legumes e produtos vindos diretamente das propriedades rurais dividem espaço com roupas, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos, ervas, cafés e outros produtos. E não faltam os sabores que já se tornaram símbolos das feiras, como o pastel e o caldo de cana, acompanhados hoje por tapiocas, sucos e outras opções gastronômicas.