Com a proximidade das eleições, agentes públicos estão sujeitos a restrições sobre contratação de pessoal, publicidade, gastos, transferências de recursos e distribuição de benefícios. Em 2026, parte das regras entrou em vigor em 4 de julho, três meses antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. A publicidade institucional está proibida nas esferas com cargos em disputa, salvo exceções previstas em lei. Também estão restritas transferências voluntárias entre União, estados e municípios. A distribuição gratuita de bens e benefícios é proibida durante todo o ano eleitoral, com exceções. As regras buscam evitar o uso da máquina pública para favorecer candidatos.

LOA Jundiaí 2027 está aberta a participação

Jundiaí abriu nesta segunda-feira (24) a Consulta Pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. Até 18 de setembro, os moradores poderão responder a um formulário on-line e indicar áreas e ações que consideram prioritárias para o município no próximo ano. A LOA estima as receitas e fixa as despesas da Prefeitura, orientando a aplicação dos recursos públicos. Segundo o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, a participação popular ajuda a aproximar o planejamento das necessidades da cidade. As sugestões serão compiladas e consideradas na elaboração do projeto, que depois será encaminhado à Câmara para análise.