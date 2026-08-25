Com a proximidade das eleições, agentes públicos estão sujeitos a restrições sobre contratação de pessoal, publicidade, gastos, transferências de recursos e distribuição de benefícios. Em 2026, parte das regras entrou em vigor em 4 de julho, três meses antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. A publicidade institucional está proibida nas esferas com cargos em disputa, salvo exceções previstas em lei. Também estão restritas transferências voluntárias entre União, estados e municípios. A distribuição gratuita de bens e benefícios é proibida durante todo o ano eleitoral, com exceções. As regras buscam evitar o uso da máquina pública para favorecer candidatos.
LOA Jundiaí 2027 está aberta a participação
Jundiaí abriu nesta segunda-feira (24) a Consulta Pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. Até 18 de setembro, os moradores poderão responder a um formulário on-line e indicar áreas e ações que consideram prioritárias para o município no próximo ano. A LOA estima as receitas e fixa as despesas da Prefeitura, orientando a aplicação dos recursos públicos. Segundo o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, a participação popular ajuda a aproximar o planejamento das necessidades da cidade. As sugestões serão compiladas e consideradas na elaboração do projeto, que depois será encaminhado à Câmara para análise.
Debate da Band repercute pela ausência dos favoritos
O primeiro debate presidencial de 2026, realizado pela Band neste domingo (23), repercutiu mais pelas ausências. Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) não participaram, deixando no palco Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Segundo a Folha, foi o debate inaugural com menor número de participantes desde a redemocratização. Lula e Flávio, líderes das pesquisas, viraram alvos. Renan adotou tom agressivo e usou fraldas com os nomes. Nas redes, o encontro gerou comentários, mas análises apontaram impacto abaixo do esperado. A ausência dos favoritos reduziu o peso eleitoral.
Estreantes nas urnas
Quase três em cada dez candidatos das eleições de 2026 são estreantes nas urnas, segundo levantamento do g1 com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dos 20.608 registros analisados, 5.587, ou 27,1%, não têm participação anterior localizada nas bases da Justiça Eleitoral desde 1994. São Paulo concentra o maior número absoluto de novatos: 678, o equivalente a 26,2% dos 2.590 candidatos registrados no Estado. O Distrito Federal tem a maior proporção, com 51,5%. O TSE mantém os dados atualizados sobre as candidaturas.
Penas mais duras
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto que endurece as regras para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Segundo a Agência Câmara, o texto classifica esses crimes como hediondos e exige o cumprimento de pelo menos 70% da pena para progressão de regime. A proposta também proíbe o condenado de trabalhar em atividades com contato direto com crianças e prevê acompanhamento psicológico para acesso a benefícios. A Justiça deverá comunicar ao Conselho Tutelar e à polícia, em até 24 horas, a progressão de regime ou liberdade condicional. O projeto ainda será analisado por outras comissões e pelo Plenário.