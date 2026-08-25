A Câmara de Jundiaí realiza nesta terça-feira (25) a 65ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, com seis projetos de lei, um veto do Executivo, seis propostas de denominação de ruas e seis moções. Entre os principais temas estão a criação de um canal de apoio a mulheres vítimas de violência pelo WhatsApp, o atendimento a pessoas com vulnerabilidades, a publicidade de jogos de azar online, a acessibilidade no transporte público e o monitoramento de veículos do transporte escolar.
Os vereadores analisam o Projeto de Lei nº 14.817/2025, de Quézia de Lucca, que cria o Canal de Apoio Psicológico e Orientação Jurídica via WhatsApp para mulheres vítimas de violência. O texto prevê atendimento a vítimas de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Pela proposta, o canal funcionaria por meio de número exclusivo no WhatsApp, vinculado à rede municipal de atendimento à mulher. O serviço deverá oferecer escuta qualificada e apoio psicológico emergencial, orientação jurídica básica sobre direitos, medidas protetivas e canais de denúncia, além de encaminhamento para atendimento presencial.
Entre os serviços citados estão CRAS, CREAS, Delegacia da Mulher e outros integrantes da rede especializada. O projeto também prevê a possibilidade de integração com a Rede de Atenção Integral à Mulher, em articulação com profissionais da assistência social e da saúde mental e organizações da sociedade civil.
Outro projeto que poderá provocar debate é o nº 14.822/2025, que proíbe publicidade e promoção de jogos de azar online em espaços públicos e determina o bloqueio de acesso a essas plataformas nas redes públicas de internet do município.
Transporte e acessibilidade
A acessibilidade está no Projeto de Lei nº 15.026/2025, que prevê dispositivos sonoros nos veículos do transporte público coletivo para informar itinerários e avisar sobre as paradas. O objetivo é facilitar o uso do serviço por pessoas com deficiência visual.
Já o Projeto de Lei nº 15.314/2026, de Daniel Lemos, altera a Lei nº 9.594/2021, que disciplina a exploração do transporte escolar, para estabelecer a obrigatoriedade de sistema de monitoramento interno nos veículos utilizados no serviço.
A pauta traz ainda seis projetos de denominação de ruas. Três tratam de vias do loteamento Applausi Villagio Engordadouro, no bairro Água Doce. Outro denomina Rua Sargento Eurydnei Moreira a Rua 06 do loteamento Bosques do Corrupira, no Jardim Celeste. O Executivo apresenta outros dois projetos, que estendem as denominações Rua Jesuíno Menegatti para uma via do Loteamento Flora Park, no bairro Tulipas, e Rua Paul P. Harris para uma via do Loteamento Bela Vista, no Vianelo.
Moções
Entre as moções, duas manifestam apoio a projetos federais relacionados à proteção animal. Uma trata da proibição de guarda, posse e propriedade de animais por pessoas condenadas por maus-tratos e da criação de cadastro nacional de impedidos de adotar ou adquirir animais. A outra apoia proposta sobre proteção integral dos animais comunitários.
Também há apelo à Câmara dos Deputados pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.808/2024, que altera a Lei Maria da Penha para ampliar a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Outra moção manifesta apoio a projeto que cria uma política estadual de incentivo à prática de esportes na terceira idade.
A saúde regional será tema da Moção nº 269/2026, que manifesta repúdio ao Governo do Estado pela redução, entre 2016 e 2026, das metas anuais contratadas de consultas, atendimentos não médicos e exames externos do AME Jundiaí. Segundo a justificativa, a redução ocorreu apesar do crescimento populacional e da demanda regional por atendimento especializado.
Por fim, há moção de apoio a projetos que buscam ampliar a proteção de aposentados e pensionistas contra fraudes em empréstimos consignados.