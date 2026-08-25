A Câmara de Jundiaí realiza nesta terça-feira (25) a 65ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, com seis projetos de lei, um veto do Executivo, seis propostas de denominação de ruas e seis moções. Entre os principais temas estão a criação de um canal de apoio a mulheres vítimas de violência pelo WhatsApp, o atendimento a pessoas com vulnerabilidades, a publicidade de jogos de azar online, a acessibilidade no transporte público e o monitoramento de veículos do transporte escolar.

Os vereadores analisam o Projeto de Lei nº 14.817/2025, de Quézia de Lucca, que cria o Canal de Apoio Psicológico e Orientação Jurídica via WhatsApp para mulheres vítimas de violência. O texto prevê atendimento a vítimas de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Pela proposta, o canal funcionaria por meio de número exclusivo no WhatsApp, vinculado à rede municipal de atendimento à mulher. O serviço deverá oferecer escuta qualificada e apoio psicológico emergencial, orientação jurídica básica sobre direitos, medidas protetivas e canais de denúncia, além de encaminhamento para atendimento presencial.

Entre os serviços citados estão CRAS, CREAS, Delegacia da Mulher e outros integrantes da rede especializada. O projeto também prevê a possibilidade de integração com a Rede de Atenção Integral à Mulher, em articulação com profissionais da assistência social e da saúde mental e organizações da sociedade civil.