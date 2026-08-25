Jundiaí também é conhecido como berço das aeronaves Cessna Grand Caravan, principalmente operados pela Azul Conecta, que conta com sofisticados equipamentos eletrônicos capazes de diagnosticar sistemas elétricos, hidráulicos, instrumentos de voo, sensores, motores e hélices, reduzindo significativamente o tempo necessário para manutenção. Complementando esse trabalho, são empregadas técnicas de inspeção não destrutiva, através de câmeras conhecidas como boroscópios, que identificam falhas estruturais sem causar qualquer dano às aeronaves.

Muito além de espaços para abrigar aeronaves, os hangares do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí (SP), se consolidaram como um dos principais centros de tecnologia e inovação aeronáutica do Brasil. Considerado o maior polo da aviação executiva do país, com mais de 62 mil movimentações em 2025, o aeroporto reúne empresas especializadas em manutenção, modernização e engenharia aeronáutica, empregando equipamentos e processos comparáveis aos utilizados em grandes centros internacionais.

“Através de câmeras com visão precisa e até de raio-x, conseguimos identificar qualquer tipo de desgaste ou problema nas peças do interior do motor da aeronave sem precisar que ele seja desmontado. O equipamento realiza uma varredura completa e emite um relatório que indica detalhadamente avarias e não conformidades em qualquer componente dos motores”, explica o diretor-presidente da Azul Conecta, Vitor Cordeiro Silva. “Além da alta precisão, esse processo gera uma grande economia de tempo, evitando que as aeronaves sejam desmontadas sem que haja uma necessidade real”, completa.

Outro projeto inovador em andamento na Azul Conecta envolve o treinamento de seus pilotos. Através de simuladores de cockpit (cabine de pilotagem), os pilotos passam por treinamentos para conhecer a fundo cada funcionalidade do painel de comando das aeronaves e, exercitando a memória muscular dentro da cabine, aprendem a lidar rapidamente com situações de crise e emergência. “Treinamos a memória muscular dos nossos pilotos para que eles estejam preparados para tomar decisões rápidas e tenham o conhecimento exato de cada equipamento à frente deles”, complementa o diretor-presidente.

Liderado pela empresa Jet Avionics, outro tipo de serviço encontrado no Aeroporto de Jundiaí é a modernização dos sistemas aviônicos. Empresas instaladas no aeroporto realizam a atualização completa dos painéis de voo, substituindo instrumentos analógicos por modernos "glass cockpits", equipados com telas digitais multifuncionais, sistemas avançados de navegação por satélite, pilotos automáticos, tecnologia ADS-B, comunicação por datalink e equipamentos de prevenção de colisões e monitoramento meteorológico.