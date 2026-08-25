Muito além de espaços para abrigar aeronaves, os hangares do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí (SP), se consolidaram como um dos principais centros de tecnologia e inovação aeronáutica do Brasil. Considerado o maior polo da aviação executiva do país, com mais de 62 mil movimentações em 2025, o aeroporto reúne empresas especializadas em manutenção, modernização e engenharia aeronáutica, empregando equipamentos e processos comparáveis aos utilizados em grandes centros internacionais.
Jundiaí também é conhecido como berço das aeronaves Cessna Grand Caravan, principalmente operados pela Azul Conecta, que conta com sofisticados equipamentos eletrônicos capazes de diagnosticar sistemas elétricos, hidráulicos, instrumentos de voo, sensores, motores e hélices, reduzindo significativamente o tempo necessário para manutenção. Complementando esse trabalho, são empregadas técnicas de inspeção não destrutiva, através de câmeras conhecidas como boroscópios, que identificam falhas estruturais sem causar qualquer dano às aeronaves.
“Através de câmeras com visão precisa e até de raio-x, conseguimos identificar qualquer tipo de desgaste ou problema nas peças do interior do motor da aeronave sem precisar que ele seja desmontado. O equipamento realiza uma varredura completa e emite um relatório que indica detalhadamente avarias e não conformidades em qualquer componente dos motores”, explica o diretor-presidente da Azul Conecta, Vitor Cordeiro Silva. “Além da alta precisão, esse processo gera uma grande economia de tempo, evitando que as aeronaves sejam desmontadas sem que haja uma necessidade real”, completa.
Outro projeto inovador em andamento na Azul Conecta envolve o treinamento de seus pilotos. Através de simuladores de cockpit (cabine de pilotagem), os pilotos passam por treinamentos para conhecer a fundo cada funcionalidade do painel de comando das aeronaves e, exercitando a memória muscular dentro da cabine, aprendem a lidar rapidamente com situações de crise e emergência. “Treinamos a memória muscular dos nossos pilotos para que eles estejam preparados para tomar decisões rápidas e tenham o conhecimento exato de cada equipamento à frente deles”, complementa o diretor-presidente.
Liderado pela empresa Jet Avionics, outro tipo de serviço encontrado no Aeroporto de Jundiaí é a modernização dos sistemas aviônicos. Empresas instaladas no aeroporto realizam a atualização completa dos painéis de voo, substituindo instrumentos analógicos por modernos "glass cockpits", equipados com telas digitais multifuncionais, sistemas avançados de navegação por satélite, pilotos automáticos, tecnologia ADS-B, comunicação por datalink e equipamentos de prevenção de colisões e monitoramento meteorológico.
Entre as principais tecnologias presentes nos hangares, como acontece na TAM Executiva, está a manutenção digital baseada em sistemas de gestão MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), que permitem controlar eletronicamente todo o histórico da aeronave, programar inspeções preventivas, rastrear componentes e emitir documentação técnica conforme os rigorosos padrões exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pelos fabricantes.
Já o hangar da Solojet é referência em manutenção de jatos e aeronaves executivas. A empresa possui certificação para mais de 40 modelos de aeronaves executivas, com destaque para fabricantes como Cessna, Hawker, Beechcraft, Learjet e King Air. “A manutenção aeronáutica evoluiu significativamente nos últimos anos e, hoje, combina mão de obra altamente especializada com processos digitais, equipamentos de diagnóstico de alta precisão e rígidos protocolos de controle de qualidade”, comenta o presidente Cláudio Sanches Bernstein, COO da Solojet Aviação.
Em Jundiaí, a empresa trabalha com o conceito de One Stop Shop, oferecendo ao cliente a conveniência de encontrar todos os serviços necessários para sua aeronave em um único lugar. Poucas empresas no Brasil possuem uma estrutura capaz de integrar manutenção homologada pela ANAC, pintura, revitalização de interiores, gerenciamento de aeronaves, compra e venda, compartilhamento, táxi aéreo e suporte técnico especializado.
Além da manutenção, são oferecidos serviços de inspeções estruturais, manutenção de motores e aviônicos, grandes modificações, nacionalização de aeronaves, pintura, revitalização de interiores e venda e instalação de equipamentos, permitindo que o cliente concentre todas as suas necessidades em um único centro técnico. “A Solojet também investe continuamente em equipamentos homologados para diagnóstico, testes, calibração, instalação e certificação de sistemas de aviônicos, além da integração de soluções que aumentam a confiabilidade operacional e mantêm a aeronave atualizada em relação às exigências regulatórias e tecnológicas”, complementa Cláudio.
Com investimentos constantes e a chegada de novas empresas, o Aeroporto de Jundiaí reforça sua posição como referência nacional em manutenção aeronáutica. A tendência é que, nos próximos anos, tecnologias como inteligência artificial aplicada à manutenção preditiva, sensores conectados (IoT), drones para inspeções, realidade aumentada e gêmeos digitais (digital twins) passem a integrar o dia a dia dos hangares, elevando ainda mais o nível tecnológico do complexo e consolidando Jundiaí como um dos mais importantes centros de inovação da aviação brasileira.