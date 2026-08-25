A economia circular deixou de ser um conceito associado exclusivamente à preservação ambiental para se tornar uma estratégia de negócios cada vez mais presente na indústria da região de Jundiaí. Embora o Ciesp Jundiaí ainda não disponha de um levantamento estatístico que indique quantas empresas possuem programas estruturados nessa área, a entidade identifica um crescimento constante de iniciativas voltadas à redução de resíduos, ao uso mais eficiente de recursos, à logística reversa, ao reaproveitamento de materiais e ao aumento da circularidade dos processos produtivos. Para Marcelo Souza, coordenador do Departamento de Meio Ambiente – Economia Circular do Ciesp Jundiaí, mais importante do que quantificar esse avanço é perceber que o tema deixou de ser uma ação isolada para integrar o planejamento estratégico das empresas.

Segundo ele, a economia circular já faz parte da pauta estratégica de boa parte das empresas associadas ao Ciesp. Ainda existem diferentes níveis de maturidade, mas a percepção do setor mudou significativamente nos últimos anos. O que antes era tratado apenas como uma preocupação ambiental passou a ser reconhecido como um diferencial competitivo, capaz de impulsionar inovação, eficiência operacional e redução de custos.

Esse movimento ganhou força impulsionado pelo avanço das práticas de ESG, pelas novas exigências do mercado, pela pressão de investidores, pela necessidade de tornar os processos produtivos mais eficientes e, mais recentemente, pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas à sustentabilidade. O interesse também se reflete na crescente procura por cursos, eventos e capacitações promovidos pelo Ciesp Jundiaí, demonstrando que a indústria regional busca conhecimento para acelerar essa transformação.