A economia circular deixou de ser um conceito associado exclusivamente à preservação ambiental para se tornar uma estratégia de negócios cada vez mais presente na indústria da região de Jundiaí. Embora o Ciesp Jundiaí ainda não disponha de um levantamento estatístico que indique quantas empresas possuem programas estruturados nessa área, a entidade identifica um crescimento constante de iniciativas voltadas à redução de resíduos, ao uso mais eficiente de recursos, à logística reversa, ao reaproveitamento de materiais e ao aumento da circularidade dos processos produtivos. Para Marcelo Souza, coordenador do Departamento de Meio Ambiente – Economia Circular do Ciesp Jundiaí, mais importante do que quantificar esse avanço é perceber que o tema deixou de ser uma ação isolada para integrar o planejamento estratégico das empresas.
Segundo ele, a economia circular já faz parte da pauta estratégica de boa parte das empresas associadas ao Ciesp. Ainda existem diferentes níveis de maturidade, mas a percepção do setor mudou significativamente nos últimos anos. O que antes era tratado apenas como uma preocupação ambiental passou a ser reconhecido como um diferencial competitivo, capaz de impulsionar inovação, eficiência operacional e redução de custos.
Esse movimento ganhou força impulsionado pelo avanço das práticas de ESG, pelas novas exigências do mercado, pela pressão de investidores, pela necessidade de tornar os processos produtivos mais eficientes e, mais recentemente, pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas à sustentabilidade. O interesse também se reflete na crescente procura por cursos, eventos e capacitações promovidos pelo Ciesp Jundiaí, demonstrando que a indústria regional busca conhecimento para acelerar essa transformação.
Os avanços já são percebidos em diversos segmentos da economia regional. Alimentos e bebidas, plásticos, embalagens, metalurgia, eletroeletrônicos, papel e celulose, logística e indústria automotiva aparecem entre os setores mais desenvolvidos nessa agenda. No entanto, Marcelo Souza observa que a economia circular já começa a extrapolar os limites da indústria e ganha espaço também na construção civil, no comércio, nos serviços e no agronegócio.
Uma das mudanças mais significativas está na forma como as empresas passaram a enxergar os resíduos industriais. Durante décadas considerados apenas um custo operacional e um passivo ambiental, esses materiais começam a ser tratados como ativos econômicos, capazes de gerar receita, reduzir despesas e substituir matérias-primas virgens. O desafio, segundo o coordenador, não é apenas reciclar, mas desenvolver novos modelos de negócio que mantenham esses materiais circulando pelo maior tempo possível dentro da cadeia produtiva.
Na prática, cresce o número de empresas que implantam programas de segregação de resíduos, reutilização de materiais, reciclagem interna, remanufatura e logística reversa. Também aumenta a busca por empresas especializadas capazes de reinserir esses materiais em novas cadeias produtivas, agregando valor econômico ao que antes era tratado apenas como descarte. Diversos resíduos industriais já possuem mercado consolidado e são comercializados como matéria-prima para outros segmentos, reduzindo custos de destinação e diminuindo a necessidade de exploração de novos recursos naturais.
Outro fenômeno que ganha espaço é a chamada simbiose industrial. Mesmo sem utilizar essa nomenclatura, muitas empresas da região já estabelecem relações em que o resíduo gerado por uma organização passa a servir como matéria-prima para outra, criando ganhos ambientais e econômicos para ambas. Para Marcelo Souza, a elevada concentração industrial da região de Jundiaí oferece condições privilegiadas para ampliar esse tipo de integração e transformar o território em uma referência nacional em economia circular.
"A economia circular não é apenas uma agenda ambiental. Ela é uma agenda de competitividade industrial. As empresas que aprenderem a transformar resíduos em recursos, desperdício em eficiência e cooperação em novos negócios estarão mais preparadas para competir em um mercado cada vez mais exigente", conclui Marcelo.