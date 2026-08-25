Cerca de 35% das indústrias da região de Jundiaí já incorporaram o ESG à estratégia do negócio, com projetos estruturados e metas voltadas à sustentabilidade, governança e responsabilidade social. Ao mesmo tempo, outros 35% ainda estão na fase inicial de conhecimento e sensibilização sobre o tema, demonstrando que a agenda ambiental, social e de governança vive um momento de consolidação na indústria regional. O levantamento realizado pelo Ciesp Jundiaí também revela que mais de 60% das empresas ampliaram o interesse pelo ESG nos últimos cinco anos, impulsionadas pelas exigências do mercado, da legislação e pela busca por maior competitividade. Para o diretor-titular do Ciesp Jundiaí, Alexandro Zavarizi, o cenário confirma uma mudança estrutural na forma como as empresas enxergam o tema. "Hoje convivemos, na mesma região, empresas em diferentes níveis de maturidade. Nosso papel é apoiar essa evolução para que sustentabilidade, inovação e eficiência façam parte da estratégia das indústrias", afirma.
O estudo foi realizado junto às empresas associadas ao Ciesp Jundiaí, que reúne indústrias de 11 municípios da região. Os resultados mostram que aproximadamente dois terços das empresas já possuem alguma iniciativa relacionada ao ESG, seja por meio de ações pontuais, programas em desenvolvimento ou políticas já formalizadas. O dado demonstra que a pauta deixou de ser exclusiva das grandes corporações e passou a fazer parte da rotina da indústria regional.
Segundo Zavarizi, o cenário atual é caracterizado por uma transição. Enquanto uma parcela das empresas já trata o ESG como ferramenta estratégica de gestão, outra ainda busca compreender seus impactos e a melhor forma de incorporar os conceitos à operação.
"A convivência entre empresas em diferentes estágios reforça a importância de programas de orientação, capacitação e compartilhamento de experiências. O avanço acontece quando as organizações conseguem transformar boas práticas em processos permanentes de gestão", observa.
A pesquisa também aponta uma mudança significativa de percepção sobre o tema. Mais de 60% das empresas afirmaram que o interesse pelo ESG cresceu de forma moderada ou significativa nos últimos cinco anos. Esse movimento acompanha uma tendência nacional e internacional, impulsionada por novas regulamentações, pela pressão de consumidores e investidores e pela compreensão de que sustentabilidade também significa eficiência operacional, inovação e geração de valor.
Outro aspecto relevante revelado pelo levantamento diz respeito à forma como o ESG é tratado dentro das organizações. Aproximadamente um terço das empresas afirma que a agenda já integra diretamente a estratégia corporativa. Outro grupo semelhante relaciona o tema ao cumprimento de exigências legais e regulatórias. Apenas uma pequena parcela ainda associa o ESG predominantemente às ações de marketing ou comunicação institucional.
Na avaliação do diretor do Ciesp, essa mudança representa um amadurecimento da indústria. "O ESG deixou de ser apenas uma pauta de imagem. Hoje ele influencia decisões estratégicas, reduz riscos, fortalece a governança, melhora a eficiência dos processos e amplia a capacidade competitiva das empresas", destaca Zavarizi.
Apesar do avanço, o levantamento também identificou os principais obstáculos enfrentados pelas empresas para ampliar suas práticas ESG. Entre eles estão o custo de implantação das iniciativas, a dificuldade para estabelecer indicadores de desempenho e a falta de conhecimento técnico para estruturar programas consistentes. Para muitas organizações, o desafio não está mais em reconhecer a importância do tema, mas em transformar a intenção em prática.
A pesquisa mostrou que muitas empresas já reconhecem a importância do ESG, mas ainda enfrentam desafios para avançar, principalmente em relação aos custos de implementação, à definição de indicadores e ao conhecimento técnico necessário para transformar boas intenções em práticas estruturadas.
Para apoiar essa transformação, as empresas de Jundiaí e região contam com a Jornada de Descarbonização, iniciativa do Senai-SP e da Fiesp voltada à redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e ao fortalecimento da gestão sustentável na indústria. O programa reúne diagnóstico de maturidade ESG, capacitações, consultorias especializadas e orientação sobre mecanismos de financiamento para projetos de inovação, eficiência operacional e sustentabilidade.
Um exemplo prático é a BBC Indústria e Comércio, de Itupeva, participante da Jornada desde 2023. Com apoio do Senai-SP, a empresa estruturou sua gestão de emissões e desenvolveu projetos de descarbonização com potencial de reduzir o consumo de gás natural em cerca de 12% em um de seus principais equipamentos, evitando aproximadamente 260 toneladas de CO₂ equivalente por ano.
Além do apoio técnico, a iniciativa também estimula a troca de experiências entre empresas em diferentes estágios de maturidade e aproxima os associados das soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Senai-SP, referência nacional em inovação industrial. Desde o lançamento do programa, mais de 1.100 empresas já foram atendidas em todo o estado.
Para Zavarizi, a evolução do ESG representa uma oportunidade estratégica para a indústria regional. "Mais do que atender às exigências do mercado, o ESG fortalece a gestão, reduz riscos, atrai talentos, aumenta a competitividade e prepara as empresas para um ambiente de negócios cada vez mais sustentável e inovador. Esse é um caminho sem volta para a indústria brasileira", conclui.