Cerca de 35% das indústrias da região de Jundiaí já incorporaram o ESG à estratégia do negócio, com projetos estruturados e metas voltadas à sustentabilidade, governança e responsabilidade social. Ao mesmo tempo, outros 35% ainda estão na fase inicial de conhecimento e sensibilização sobre o tema, demonstrando que a agenda ambiental, social e de governança vive um momento de consolidação na indústria regional. O levantamento realizado pelo Ciesp Jundiaí também revela que mais de 60% das empresas ampliaram o interesse pelo ESG nos últimos cinco anos, impulsionadas pelas exigências do mercado, da legislação e pela busca por maior competitividade. Para o diretor-titular do Ciesp Jundiaí, Alexandro Zavarizi, o cenário confirma uma mudança estrutural na forma como as empresas enxergam o tema. "Hoje convivemos, na mesma região, empresas em diferentes níveis de maturidade. Nosso papel é apoiar essa evolução para que sustentabilidade, inovação e eficiência façam parte da estratégia das indústrias", afirma.

O estudo foi realizado junto às empresas associadas ao Ciesp Jundiaí, que reúne indústrias de 11 municípios da região. Os resultados mostram que aproximadamente dois terços das empresas já possuem alguma iniciativa relacionada ao ESG, seja por meio de ações pontuais, programas em desenvolvimento ou políticas já formalizadas. O dado demonstra que a pauta deixou de ser exclusiva das grandes corporações e passou a fazer parte da rotina da indústria regional.

Segundo Zavarizi, o cenário atual é caracterizado por uma transição. Enquanto uma parcela das empresas já trata o ESG como ferramenta estratégica de gestão, outra ainda busca compreender seus impactos e a melhor forma de incorporar os conceitos à operação.