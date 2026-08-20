O Escola de Esporte, programa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) de Jundiaí, busca incentivar crianças e adolescentes a praticarem atividades esportivas por meio de uma abordagem que valoriza a aprendizagem, a inclusão e a participação.

As atividades são planejadas de forma lúdica e conduzidas por educadores esportivos qualificados. Além de apresentar os fundamentos de diferentes modalidades, o programa contribui para o desenvolvimento das capacidades motoras, cognitivas e socioemocionais dos alunos.

Segundo a diretora do Departamento de Esporte de Formação e Rendimento da SMEL, Eliana Cristina da Silva, a proposta vai além do ensino técnico.