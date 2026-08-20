O Escola de Esporte, programa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) de Jundiaí, busca incentivar crianças e adolescentes a praticarem atividades esportivas por meio de uma abordagem que valoriza a aprendizagem, a inclusão e a participação.
As atividades são planejadas de forma lúdica e conduzidas por educadores esportivos qualificados. Além de apresentar os fundamentos de diferentes modalidades, o programa contribui para o desenvolvimento das capacidades motoras, cognitivas e socioemocionais dos alunos.
Segundo a diretora do Departamento de Esporte de Formação e Rendimento da SMEL, Eliana Cristina da Silva, a proposta vai além do ensino técnico.
“Mais do que ensinar os fundamentos de cada modalidade, o programa Esporte ajuda no desenvolvimento das capacidades motoras, cognitivas e socioemocionais dos alunos”, destaca.
Durante as atividades, os participantes têm contato com diferentes modalidades esportivas e podem desenvolver habilidades de acordo com a faixa etária e o estágio de desenvolvimento de cada criança.
No atletismo, por exemplo, os alunos podem experimentar modalidades como corrida, revezamento, salto, arremesso e lançamento. A variedade de atividades permite que as crianças conheçam diferentes possibilidades dentro do esporte e desenvolvam novas habilidades.
Para a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, a prática esportiva também contribui para a formação social dos participantes.
“É uma grande ferramenta de inclusão social. É gratificante ver a garotada correndo, saltando e arremessando nas aulas. Esses meninos e meninas ganham em saúde e qualidade de vida e desenvolvem suas personalidades com o fortalecimento de valores como respeito, disciplina, cooperação, responsabilidade e espírito de equipe”, afirma.
Além de estimular hábitos saudáveis, o programa proporciona momentos de convivência e interação entre os participantes. A proposta é que as crianças aprendam a trabalhar em equipe, respeitar regras, lidar com desafios e desenvolver autonomia por meio do esporte.
Com atividades voltadas à iniciação esportiva, o Escola de Esporte reforça o papel do esporte como instrumento de educação, inclusão e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em Jundiaí.