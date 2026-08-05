A Prefeitura de Jundiaí realiza a 5ª Jornada de Inteligência Esportiva, iniciativa voltada a atletas, familiares e profissionais ligados ao esporte no município. O evento integra as ações do Programa Esporte Campeão e busca ampliar a formação esportiva para além do desempenho e da competição.

A programação teve início às 14h, com a recepção do Time Jundiaí, seguida da abertura oficial. O público também poderá acompanhar apresentações de dança da Academia Dance Company e da Cia. Jovem de Dança de Jundiaí.

Na sequência, serão realizadas três palestras. O professor Nestor José Mostério abordará o tema “Como se forma um campeão?”. Depois, a professora Regiane Sperandio, ex-atleta de handebol, falará sobre “Dormir bem também é treinar”.