A Prefeitura de Jundiaí realiza a 5ª Jornada de Inteligência Esportiva, iniciativa voltada a atletas, familiares e profissionais ligados ao esporte no município. O evento integra as ações do Programa Esporte Campeão e busca ampliar a formação esportiva para além do desempenho e da competição.
A programação teve início às 14h, com a recepção do Time Jundiaí, seguida da abertura oficial. O público também poderá acompanhar apresentações de dança da Academia Dance Company e da Cia. Jovem de Dança de Jundiaí.
Na sequência, serão realizadas três palestras. O professor Nestor José Mostério abordará o tema “Como se forma um campeão?”. Depois, a professora Regiane Sperandio, ex-atleta de handebol, falará sobre “Dormir bem também é treinar”.
Encerrando a programação, o professor Davi Rodrigues Poit, ex-diretor da Escola de Educação Física de Jundiaí (ESEF), apresentará a palestra “O esporte que conecta pessoas”.
Segundo a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, a proposta é reforçar o papel do esporte na formação pessoal dos atletas.
“O esporte ensina muito além da técnica. Desenvolve disciplina, responsabilidade, convivência e pertencimento. Ao aproximarmos atletas e famílias, fortalecemos uma rede que contribui para formar campeões e cidadãos”, destacou.
A 5ª Jornada de Inteligência Esportiva reforça as ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Jundiaí voltadas à formação esportiva e ao desenvolvimento integral dos atletas, valorizando não apenas resultados e desempenho, mas também os aspectos humanos e sociais proporcionados pela prática esportiva.