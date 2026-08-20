Empresas de Jundiaí que desejam conhecer novos mercados, começar a exportar ou ampliar sua atuação internacional terão uma oportunidade de conhecer caminhos e programas gratuitos de apoio. No dia 26 de agosto, das 8h30 às 10h30, o Ciesp Jundiaí recebe o Meeting Exportação – Oportunidades de Internacionalização para Empresas de Jundiaí.
O encontro reunirá especialistas da ApexBrasil, InvestSP, Sebrae-SP e Ciesp Jundiaí, que apresentarão programas de capacitação, oportunidades e orientações para empresas interessadas em ingressar ou avançar no comércio exterior. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. Acesse este link para se inscrever.
A programação também marca o lançamento do Jundiaí + Internacional, estratégia da Prefeitura de Jundiaí para fortalecer a inserção internacional da economia local, apoiar empresas na conquista de novos mercados e promover o município como destino para investimentos. A iniciativa é coordenada pela Assessoria Especial de Cooperação Internacional e integra as ações do programa Desenvolve+.
Segundo a assessora especial de Cooperação Internacional, Laura Comparato Cardoso, a proposta é aproximar as empresas das oportunidades que já existem e facilitar o acesso a informações, capacitações e conexões estratégicas. “A internacionalização pode abrir novas possibilidades de crescimento para as empresas de Jundiaí, e nosso papel é justamente aproximar os empreendedores das instituições, programas e oportunidades que podem apoiar esse caminho. O Jundiaí + Internacional nasce para fortalecer essas conexões e mostrar que a prefeitura pode ser uma parceira das empresas que querem ampliar seus negócios para além do mercado nacional.”
Por meio do Jundiaí + Internacional, a prefeitura poderá orientar empresas sobre programas e instrumentos disponíveis, encaminhar empreendedores para capacitações gratuitas em comércio exterior, promover conexões com instituições nacionais e internacionais e divulgar oportunidades como feiras, rodadas de negócios, missões empresariais e editais. A estratégia também contempla ações para atração de investimentos e promoção internacional de Jundiaí.
A iniciativa conta com uma rede de parceiros que inclui InvestSP, ApexBrasil, Sebrae-SP, câmaras de comércio, consulados, universidades, entidades empresariais e agências de fomento.