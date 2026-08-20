Empresas de Jundiaí que desejam conhecer novos mercados, começar a exportar ou ampliar sua atuação internacional terão uma oportunidade de conhecer caminhos e programas gratuitos de apoio. No dia 26 de agosto, das 8h30 às 10h30, o Ciesp Jundiaí recebe o Meeting Exportação – Oportunidades de Internacionalização para Empresas de Jundiaí.

O encontro reunirá especialistas da ApexBrasil, InvestSP, Sebrae-SP e Ciesp Jundiaí, que apresentarão programas de capacitação, oportunidades e orientações para empresas interessadas em ingressar ou avançar no comércio exterior. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. Acesse este link para se inscrever.

A programação também marca o lançamento do Jundiaí + Internacional, estratégia da Prefeitura de Jundiaí para fortalecer a inserção internacional da economia local, apoiar empresas na conquista de novos mercados e promover o município como destino para investimentos. A iniciativa é coordenada pela Assessoria Especial de Cooperação Internacional e integra as ações do programa Desenvolve+.