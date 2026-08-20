A ação contará com a participação de estudantes de Medicina da FMJ, que realizarão aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e avaliação de medidas antropométricas, como peso, altura e circunferência abdominal. Os participantes também receberão orientações sobre promoção da saúde e prevenção de doenças.

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), por meio do Projeto Vozes das Ruas (PVR), realiza neste sábado (22), das 9h às 14h, na EE Professor João Batista Curado, um mutirão de saúde voltado aos moradores do Jardim Tarumã.

Durante o atendimento, os moradores serão acolhidos pelos alunos, que aplicarão um questionário sobre as condições atuais de saúde. A iniciativa busca identificar fatores de risco e necessidades de acompanhamento, além de orientar a população sobre a importância dos exames preventivos e do acesso aos serviços de saúde.

O Projeto Vozes das Ruas tem como objetivo aproximar a faculdade da comunidade, promovendo ações educativas e de prevenção, ao mesmo tempo em que proporciona aos estudantes uma vivência prática voltada à atenção básica e ao cuidado integral da população.

A participação é gratuita e aberta aos moradores do bairro.