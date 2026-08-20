Em 2025, quando voltou ao trabalho da licença-maternidade após o nascimento da primeira filha, Karina Maretti Strangueto, de 39 anos, se deparou com um desafio comum para quem amamenta: a produção de leite continuava intensa e, longe da bebê, os seios ficavam cheios e doloridos ao longo do expediente. “Por conta do histórico de família, o peito enchia tanto que a nenê chegava a engasgar, e quando ela não mamava eu sentia dor”, conta.

Com ajuda de uma bomba, o que era um incômodo logo se transformou em solução, e Karina passou a doar o leite excedente para o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (HU), hábito que mantém até hoje, agora com a segunda filha, que é recém-nascida. “É muito prático, porque tiro leite uma vez por dia, congelo e, semanalmente, a equipe do HU vem buscar. Assim, cuido de mim e ajudo outros bebês que precisam.”

A história de Karina é uma das muitas por trás dos potes de leite armazenados no Banco de Leite, serviço que há 28 anos atua de forma integrada à rede de saúde e ao HU para apoiar a amamentação e alimentar recém-nascidos prematuros ou de baixo peso.