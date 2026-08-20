No dia 28 de agosto, o Senac Jundiaí recebe mais uma edição do Casa Aberta Senac, evento gratuito que convida a população a conhecer de perto a proposta educacional da instituição por meio de vivências práticas, atividades interativas e conteúdos voltados ao desenvolvimento profissional.

Entre os destaques da programação está o Planetário Imersivo, que proporciona ao público uma viagem pelo cosmos por meio de uma estrutura de projeção 360°. A atração conta com tecnologia fulldome 4K, criando uma experiência sensorial e pedagógica para os participantes. A atividade acontece das 9h às 17h, no saguão da unidade, com participação por ordem de chegada.

No mesmo espaço, o público poderá participar da tradicional Feira de Troca de Livros, que estimula a leitura, a circulação de títulos e o consumo consciente. A programação também contará com a campanha “Lixo por Livro”, que propõe uma troca entre resíduos recicláveis e obras literárias, unindo incentivo à leitura e conscientização ambiental.