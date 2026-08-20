No dia 28 de agosto, o Senac Jundiaí recebe mais uma edição do Casa Aberta Senac, evento gratuito que convida a população a conhecer de perto a proposta educacional da instituição por meio de vivências práticas, atividades interativas e conteúdos voltados ao desenvolvimento profissional.
Entre os destaques da programação está o Planetário Imersivo, que proporciona ao público uma viagem pelo cosmos por meio de uma estrutura de projeção 360°. A atração conta com tecnologia fulldome 4K, criando uma experiência sensorial e pedagógica para os participantes. A atividade acontece das 9h às 17h, no saguão da unidade, com participação por ordem de chegada.
No mesmo espaço, o público poderá participar da tradicional Feira de Troca de Livros, que estimula a leitura, a circulação de títulos e o consumo consciente. A programação também contará com a campanha “Lixo por Livro”, que propõe uma troca entre resíduos recicláveis e obras literárias, unindo incentivo à leitura e conscientização ambiental.
Outra atração é a Oficina de DJ, que convida os presentes a conhecer os fundamentos da discotecagem e da produção musical. A atividade acontece das 9h às 11h, no estacionamento, com participação por ordem de chegada, proporcionando uma experiência prática de contato com equipamentos e técnicas utilizadas na produção musical.
Na área da Saúde, o público poderá participar da apresentação Nascimento, Cuidado e Inovação em Saúde, das 9h30 às 11h, no auditório do térreo. A atividade propõe uma reflexão sobre a assistência ao nascimento, com destaque para práticas humanizadas, seguras e centradas na mulher, no bebê e na família. Durante a experiência, serão abordados métodos de alívio da dor baseados em evidências e a importância do protagonismo da gestante durante o parto. A programação também apresenta como a simulação realística e outras tecnologias contribuem para a formação de profissionais preparados para oferecer um cuidado ético, qualificado e alinhado aos desafios contemporâneos da área da Saúde.
“Mais do que conhecer os espaços do Senac, o Casa Aberta é uma oportunidade para que a comunidade experimente, descubra novos interesses e perceba como a educação pode estar presente em diferentes momentos da vida. Nesta edição, reunimos atividades que passam pela cultura, sustentabilidade, tecnologia, música e saúde para mostrar essa diversidade de possibilidades e aproximar o público das experiências que fazem parte do nosso jeito de educar”, afirma Pollyanna Teizen Peres Diniz, Gerente do Senac Jundiaí.
A programação completa pode ser conferida no portal de Eventos do Senac: https://www.eventos.sp.senac.br/casaaberta/jun/
Serviço
Casa Aberta Senac
Quando: 28/8
Horário: 8h às 21h
Programação: https://eventos.sp.senac.br/casa-aberta-senac/
Senac Jundiaí
Endereço: Rua Vicente Magaglio, 50 – Jardim Paulista, Jundiaí
Informações: www.eventos.sp.senac.br/casaaberta/jun/