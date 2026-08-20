No próximo sábado (22), Jundiaí recebe a conferência “Propósito, Conhecimento e Diversidade: a mesa está completa quando todos têm lugar”, promovida pela Graça Church. O encontro será realizado das 16h às 20h, na rua Bela Vista, 292, e reunirá profissionais de diferentes áreas para discutir inclusão, acessibilidade e diversidade sob perspectivas técnicas, sociais e espirituais.
A programação foi estruturada para atender tanto o público da igreja quanto estudantes e profissionais das áreas da saúde, educação e ciências humanas. A proposta é oferecer conhecimento prático e estimular a criação de ambientes mais inclusivos, com acolhimento qualificado e atenção às diferentes necessidades das pessoas.
Entre as atividades previstas estão oficinas voltadas à introdução à Libras e à inclusão de pessoas surdas, com orientações sobre comunicação, acessibilidade e percepção das barreiras enfrentadas por esse público. O encontro também abordará a inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão, com estratégias de organização, comunicação acessível, mediação e adaptação de atividades.
Outro destaque será a palestra sobre neuropsicoaprendizagem e inclusão, que discutirá o funcionamento cerebral e sua relação com os diferentes processos de aprendizagem. Entre os assuntos estão plasticidade cerebral, diversidade dos perfis cognitivos, desenvolvimento típico e atípico e suas implicações no ensino, no cuidado e na convivência.
Participam da conferência profissionais das áreas de Libras, pedagogia, psicologia, arteterapia e neuropsicopedagogia. O encontro será finalizado com o psicólogo Rodrigo Pierobon, que abordará a inclusão na perspectiva social.
A programação também reserva espaço para uma reflexão sobre a inclusão a partir de princípios cristãos, destacando o papel das comunidades na construção de espaços de acolhimento, respeito e reconhecimento da dignidade de cada pessoa. A proposta é aproximar conhecimento científico, formação prática e espiritualidade, incentivando uma postura mais ativa diante das diferenças.
Ao final, os participantes receberão orientações sobre a emissão de certificados referentes à atividade formativa. As inscrições para a conferência estão sendo realizadas por meio do QR Code divulgado pela organização.