No próximo sábado (22), Jundiaí recebe a conferência “Propósito, Conhecimento e Diversidade: a mesa está completa quando todos têm lugar”, promovida pela Graça Church. O encontro será realizado das 16h às 20h, na rua Bela Vista, 292, e reunirá profissionais de diferentes áreas para discutir inclusão, acessibilidade e diversidade sob perspectivas técnicas, sociais e espirituais.

A programação foi estruturada para atender tanto o público da igreja quanto estudantes e profissionais das áreas da saúde, educação e ciências humanas. A proposta é oferecer conhecimento prático e estimular a criação de ambientes mais inclusivos, com acolhimento qualificado e atenção às diferentes necessidades das pessoas.

Entre as atividades previstas estão oficinas voltadas à introdução à Libras e à inclusão de pessoas surdas, com orientações sobre comunicação, acessibilidade e percepção das barreiras enfrentadas por esse público. O encontro também abordará a inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão, com estratégias de organização, comunicação acessível, mediação e adaptação de atividades.