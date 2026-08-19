A Justiça do Trabalho determinou o restabelecimento provisório dos vínculos de cerca de 1.900 trabalhadores demitidos pelo Grupo Casas Bahia entre os dias 13 e 17 de agosto.
A decisão, da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, suspendeu temporariamente as demissões coletivas por falta de negociação prévia com os sindicatos. A empresa terá cinco dias para restabelecer os contratos e reativar os benefícios dos funcionários abrangidos pela medida.
Planos de saúde e outros benefícios de assistência continuada deverão ser reativados em até 48 horas, nas mesmas condições anteriores aos desligamentos.
A decisão também impede novos desligamentos em massa sem a participação prévia dos sindicatos. A medida ocorre em meio ao processo de recuperação judicial do Grupo Casas Bahia, que busca reorganizar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas e já fechou 298 lojas durante a reestruturação.