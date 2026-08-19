19 de agosto de 2026
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JUSTIÇA

Justiça determina que Casas Bahia reintegre 1900 funcionários

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Casas Bahia
A Justiça do Trabalho determinou o restabelecimento provisório dos vínculos de cerca de 1.900 trabalhadores demitidos pelo Grupo Casas Bahia entre os dias 13 e 17 de agostoA Justiça do Trabalho determ
A Justiça do Trabalho determinou o restabelecimento provisório dos vínculos de cerca de 1.900 trabalhadores demitidos pelo Grupo Casas Bahia entre os dias 13 e 17 de agostoA Justiça do Trabalho determ

A Justiça do Trabalho determinou o restabelecimento provisório dos vínculos de cerca de 1.900 trabalhadores demitidos pelo Grupo Casas Bahia entre os dias 13 e 17 de agosto.

A decisão, da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, suspendeu temporariamente as demissões coletivas por falta de negociação prévia com os sindicatos. A empresa terá cinco dias para restabelecer os contratos e reativar os benefícios dos funcionários abrangidos pela medida.

Planos de saúde e outros benefícios de assistência continuada deverão ser reativados em até 48 horas, nas mesmas condições anteriores aos desligamentos.

A decisão também impede novos desligamentos em massa sem a participação prévia dos sindicatos. A medida ocorre em meio ao processo de recuperação judicial do Grupo Casas Bahia, que busca reorganizar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas e já fechou 298 lojas durante a reestruturação.

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