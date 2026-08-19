Campanha mobiliza a população em apoio ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer; ação acontece em restaurantes parceiros de Jundiaí e região.
Neste sábado (22), acontece a 38ª edição do McDia Feliz, uma das principais campanhas de mobilização social do país em apoio à oncologia pediátrica. Em Jundiaí e região, a ação terá a participação do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer).
A abertura oficial da campanha em Jundiaí será realizada às 10h, no restaurante McDonald’s da Avenida 9 de Julho, 1060, na Chácara Urbana. O evento contará com representantes do Grendacc, colaboradores, voluntários, parceiros, influenciadores digitais e integrantes do Insanos Motoclube.
Durante todo o dia, a renda dos Big Macs vendidos, tanto individualmente quanto em combo, nos restaurantes parceiros, será destinada ao Grendacc.
A instituição, fundada em 1995, oferece atendimento integral e humanizado a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, com atuação em diversas especialidades pediátricas e ênfase no tratamento de doenças oncológicas. O Grendacc participa da campanha nacional há 30 anos.
Restaurantes participantes
Em Jundiaí, participam da campanha unidades localizadas na Avenida 9 de Julho, Maxi Shopping, Avenida 14 de Dezembro, Vila Arens, JundiaíShopping e nas rodovias Bandeirantes.
Também fazem parte da ação restaurantes parceiros em Louveira, Francisco Morato, Itatiba, Várzea Paulista e Vinhedo.
Em Francisco Morato, a unidade participante fica na Rua Progresso, 34/48, no Centro.
Uma campanha nacional
Realizado desde 1988, o McDia Feliz é coordenado pela Casa Ronald McDonald Brasil e tem como objetivo fortalecer iniciativas voltadas ao tratamento e ao cuidado de crianças e adolescentes com câncer.
Ao longo de sua história, a campanha já arrecadou mais de R$ 445 milhões, segundo informações divulgadas pela organização.
Neste sábado, a mobilização busca transformar a compra de um Big Mac em apoio ao trabalho desenvolvido pelo Grendacc e às famílias atendidas pela instituição em Jundiaí e região.