Campanha mobiliza a população em apoio ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer; ação acontece em restaurantes parceiros de Jundiaí e região.

Neste sábado (22), acontece a 38ª edição do McDia Feliz, uma das principais campanhas de mobilização social do país em apoio à oncologia pediátrica. Em Jundiaí e região, a ação terá a participação do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer).

A abertura oficial da campanha em Jundiaí será realizada às 10h, no restaurante McDonald’s da Avenida 9 de Julho, 1060, na Chácara Urbana. O evento contará com representantes do Grendacc, colaboradores, voluntários, parceiros, influenciadores digitais e integrantes do Insanos Motoclube.