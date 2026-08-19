19 de agosto de 2026
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AGOSTO LILÁS

Agosto Lilás no CIESP Jundiaí debate violência contra a mulher

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: CIESP
O Departamento Jurídico do CIESP Jundiaí promoveu, nesta terça-feira (18), um encontro em referência ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.
O Departamento Jurídico do CIESP Jundiaí promoveu, nesta terça-feira (18), um encontro em referência ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

O Departamento Jurídico do CIESP Jundiaí promoveu, nesta terça-feira (18), um encontro em referência ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Com o tema “Agosto Lilás – Da proteção no aspecto empresarial e social, ao novo cenário jurídico e aos desafios legais”, o evento reuniu especialistas de diferentes áreas para discutir os desafios relacionados à violência contra a mulher nos ambientes familiar, social e profissional.

A iniciativa foi coordenada pela Dra. Elizabeth Broglio, diretora Jurídica do DEJUR CIESP e coordenadora do Departamento Jurídico do CIESP Jundiaí.

Durante o encontro, foram abordados caminhos de proteção e acolhimento para mulheres vítimas de violência, além dos mecanismos legais disponíveis e do papel das empresas na prevenção e no enfrentamento desse tipo de situação.

As especialistas destacaram que o combate à violência contra a mulher depende de uma atuação conjunta entre poder público, empresas, famílias e sociedade.

Além da legislação e dos canais de denúncia, o debate ressaltou a importância da informação, escuta, acolhimento e autonomia das mulheres, reforçando a responsabilidade coletiva na construção de ambientes mais seguros e na prevenção da violência.

O encontro também chamou a atenção para a necessidade de as empresas estarem preparadas para identificar situações de vulnerabilidade e contribuir para uma rede de proteção e apoio às mulheres.

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