O Departamento Jurídico do CIESP Jundiaí promoveu, nesta terça-feira (18), um encontro em referência ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.
Com o tema “Agosto Lilás – Da proteção no aspecto empresarial e social, ao novo cenário jurídico e aos desafios legais”, o evento reuniu especialistas de diferentes áreas para discutir os desafios relacionados à violência contra a mulher nos ambientes familiar, social e profissional.
A iniciativa foi coordenada pela Dra. Elizabeth Broglio, diretora Jurídica do DEJUR CIESP e coordenadora do Departamento Jurídico do CIESP Jundiaí.
Durante o encontro, foram abordados caminhos de proteção e acolhimento para mulheres vítimas de violência, além dos mecanismos legais disponíveis e do papel das empresas na prevenção e no enfrentamento desse tipo de situação.
As especialistas destacaram que o combate à violência contra a mulher depende de uma atuação conjunta entre poder público, empresas, famílias e sociedade.
Além da legislação e dos canais de denúncia, o debate ressaltou a importância da informação, escuta, acolhimento e autonomia das mulheres, reforçando a responsabilidade coletiva na construção de ambientes mais seguros e na prevenção da violência.
O encontro também chamou a atenção para a necessidade de as empresas estarem preparadas para identificar situações de vulnerabilidade e contribuir para uma rede de proteção e apoio às mulheres.