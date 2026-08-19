O Departamento Jurídico do CIESP Jundiaí promoveu, nesta terça-feira (18), um encontro em referência ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Com o tema “Agosto Lilás – Da proteção no aspecto empresarial e social, ao novo cenário jurídico e aos desafios legais”, o evento reuniu especialistas de diferentes áreas para discutir os desafios relacionados à violência contra a mulher nos ambientes familiar, social e profissional.

A iniciativa foi coordenada pela Dra. Elizabeth Broglio, diretora Jurídica do DEJUR CIESP e coordenadora do Departamento Jurídico do CIESP Jundiaí.