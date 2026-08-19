Encontro realizado no CIESP Jundiaí reuniu mais de 120 profissionais e destacou a necessidade de preparação para as mudanças que começam a ser implementadas
Mais de 120 profissionais de empresas de Jundiaí e região participaram, nesta quarta-feira (19), de uma reunião do Departamento de Comércio Exterior do CIESP Jundiaí, que discutiu os impactos da Reforma Tributária do Consumo nas operações de comércio exterior.
A palestra foi conduzida por Fausto Vieira Coutinho, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Assessor Técnico da Subsecretaria de Administração Aduaneira (Suana/RFB). A pergunta que abriu o encontro foi direta: “As empresas estão preparadas para 2027?”
Com participação nas discussões técnicas que contribuíram para a construção da reforma, Fausto apresentou as principais mudanças previstas no sistema tributário brasileiro e destacou a importância de as empresas se anteciparem às novas exigências.
A programação abordou a estrutura da Reforma Tributária do Consumo e seus efeitos práticos sobre as operações de importação e exportação, incluindo a incidência dos novos tributos, formas de pagamento, aproveitamento de créditos e as etapas do período de transição.
Mudanças no comércio exterior
Durante a apresentação, o auditor explicou como a nova estrutura tributária deverá impactar as operações de comércio exterior, especialmente com a substituição gradual dos atuais tributos sobre o consumo pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).
A reforma também prevê a criação do Imposto Seletivo, além de uma série de regulamentações necessárias para a implementação do novo modelo.
Segundo Fausto, compreender as mudanças deixou de ser uma preocupação apenas para o futuro. As empresas precisam avaliar antecipadamente os possíveis impactos das novas regras em processos internos, sistemas, controles e operações de comércio exterior.
Participação de autoridades
Coordenado por Cileide Davi, o encontro contou ainda com a participação de representantes da Receita Federal e do setor aduaneiro, entre eles André Martins, Superintendente Adjunto da Receita Federal na Oitava Região Fiscal; Frederico Melo, delegado da Receita Federal de Jundiaí; Igor Alan Pezzini de Nadai, delegado adjunto da Receita Federal de Viracopos; Mario Issene Ângelo, auditor-fiscal da Receita Federal de Jundiaí; e Elson Isayama, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo (SINDASP).
A reunião reforçou a importância do acompanhamento das etapas de implementação da Reforma Tributária e da adaptação antecipada das empresas às novas regras que deverão afetar as operações de comércio exterior.