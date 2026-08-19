Encontro realizado no CIESP Jundiaí reuniu mais de 120 profissionais e destacou a necessidade de preparação para as mudanças que começam a ser implementadas

Mais de 120 profissionais de empresas de Jundiaí e região participaram, nesta quarta-feira (19), de uma reunião do Departamento de Comércio Exterior do CIESP Jundiaí, que discutiu os impactos da Reforma Tributária do Consumo nas operações de comércio exterior.

A palestra foi conduzida por Fausto Vieira Coutinho, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Assessor Técnico da Subsecretaria de Administração Aduaneira (Suana/RFB). A pergunta que abriu o encontro foi direta: “As empresas estão preparadas para 2027?”