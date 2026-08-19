No local, estão em exposição mosaicos variados (peças para organizar e decorar, com caixas de bijuterias, chá, maquiagem, relógios, bandejas, mandalas, porta-chaves, placas decorativas, entre outras); costura criativa (panos de copa, nécessaire, bate-mão, lixeira para carro, etc.); brinquedos como bonecas de pano e carrinhos de madeira; brincadeiras pedagógicas em feltro; joias artesanais feitas em crochê; e muito mais. Os preços começam em R$ 10.

O Espaço Maxi Comunidade, estande dentro do Maxi Shopping Jundiaí idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições da cidade, conta, até o dia 6 de setembro, com a exposição e venda de artesanatos em prol da Associação Teia Down Jundiaí.

A Teia Down acolhe, desenvolve e promove a inclusão de pessoas com Síndrome de Down, ajudando-as a construir uma vida autônoma e plena. Trabalha de forma coletiva e colaborativa com os atendidos e suas famílias, visando o bem-estar pessoal e comunitário, assim com o seu desenvolvimento biopsicossocial, por meio da educação, saúde, integração, socialização e profissionalização, conscientizando as famílias e a sociedade do potencial das pessoas com essa deficiência intelectual.

O público diretamente beneficiado pela atuação da Associação são as pessoas com deficiência intelectual em decorrência da Síndrome de Down e comorbidades associadas, de Jundiai e região, assim como suas famílias. As ações que promovem a inclusão e repercutem em toda sociedade.

Serviço

Espaço Maxi Comunidade

Piso 2 (próximo à Entrada G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí.

Av. Antônio Frederico Ozanan, nº 6000, Vila Rio Branco

Contatos: fone: 4523-3333 - www.maxishopping.com.br