O Fundo Social promove, ao longo do mês de setembro, cinco cursos de qualificação profissional que, juntos, oferecem cerca de 100 vagas à população. As capacitações são realizadas em parceria com o Senai e o Sebrae, ampliando as oportunidades de formação e geração de renda.

Em parceria com o Senai, serão oferecidos os cursos de Ferramentas de Qualidade, Inventário Logístico e Técnicas para Elevação de Alvenaria com Função Estrutural em Canteiro de Obras. As formações são voltadas ao desenvolvimento de conhecimentos técnicos e competências que podem contribuir para a inserção e a permanência dos participantes no mercado de trabalho.

Já em parceria com o Sebrae, o Fundo Social disponibiliza os cursos de Pães Salgados Fitness e Tortas Salgadas, que apresentam técnicas de produção e possibilidades de aplicação dos conhecimentos tanto para o aperfeiçoamento profissional quanto para quem busca uma alternativa de geração de renda e empreendedorismo.