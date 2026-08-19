O Fundo Social promove, ao longo do mês de setembro, cinco cursos de qualificação profissional que, juntos, oferecem cerca de 100 vagas à população. As capacitações são realizadas em parceria com o Senai e o Sebrae, ampliando as oportunidades de formação e geração de renda.
Em parceria com o Senai, serão oferecidos os cursos de Ferramentas de Qualidade, Inventário Logístico e Técnicas para Elevação de Alvenaria com Função Estrutural em Canteiro de Obras. As formações são voltadas ao desenvolvimento de conhecimentos técnicos e competências que podem contribuir para a inserção e a permanência dos participantes no mercado de trabalho.
Já em parceria com o Sebrae, o Fundo Social disponibiliza os cursos de Pães Salgados Fitness e Tortas Salgadas, que apresentam técnicas de produção e possibilidades de aplicação dos conhecimentos tanto para o aperfeiçoamento profissional quanto para quem busca uma alternativa de geração de renda e empreendedorismo.
Para a diretora do Fundo Social, Cássia Carpi, a oferta de cursos representa uma importante ferramenta de transformação social. “Mais do que oferecer uma oportunidade pontual, nosso objetivo é proporcionar conhecimento, autonomia e condições para que as pessoas possam construir novas possibilidades para suas vidas. É um trabalho que busca ensinar, capacitar e preparar para o futuro. Em vez de apenas entregar o peixe, queremos oferecer os instrumentos e o conhecimento necessários para que cada pessoa possa aprender a pescar”, afirma.
As inscrições para os cursos já estão abertas, e as vagas são limitadas. Para se inscrever, clique aqui.