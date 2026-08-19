Gastronomia e solidariedade estarão juntas em Jundiaí, no dia 24 de setembro, das 18h às 23h, com um rodízio de pizzas, ação beneficente em apoio ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV).

Os participantes poderão aproveitar um rodízio completo de pizzas salgadas e doces na Pizzaria Vesúvio, com diferentes opções de sabores, além de um buffet variado. O convite custa R$ 84,90 (bebidas à parte), e a renda arrecadada será destinada ao HSV, contribuindo para a aquisição de insumos, manutenção das atividades e continuidade do atendimento oferecido pela instituição.

O evento já demonstrou a força da mobilização solidária. A primeira edição, realizada em abril, foi um sucesso e reuniu mais de 400 pessoas em benefício do Hospital São Vicente. A iniciativa reforça o envolvimento da comunidade em ações que colaboram para o fortalecimento da assistência prestada aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).