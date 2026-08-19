Um estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados aponta que as emendas parlamentares destinadas à segurança pública não estão chegando, em geral, aos municípios com maiores índices de violência. Entre 2022 e 2026, quase 100% das cidades com violência acima da média estadual não receberam esses recursos. O levantamento mostra que o volume das emendas cresceu 96% entre 2022 e 2024, passando de R$ 346 milhões para R$ 672 milhões. Em 2025, São Caetano do Sul recebeu R$ 226,4 milhões, 37,3% do total nacional. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

PT e o acelerador linear

Durante a 64ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jundiaí, a vereadora Mariana Janeiro (PT) destacou a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e as entregas realizadas para a cidade. Sobre a postura do prefeito Gustavo Martinelli, afirmou: “Quero destacar a atitude politicamente muito correta, muito honesta e muito ética do prefeito. Mesmo sendo de outro espectro político e ideológico, ele não se furtou a receber com dignidade um ministro de Estado. Não escondeu de onde vieram as entregas e os recursos. Isso é uma atitude que precisa ser reconhecida”. Mariana também defendeu que as rivalidades políticas sejam deixadas de lado quando o assunto é o bem da população.

Consulta pública para LOA 2027

A Prefeitura de Louveira abriu uma consulta pública eletrônica para receber sugestões da população para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. Os moradores podem indicar áreas, ações e projetos que consideram prioritários para o município. As propostas serão avaliadas pelas secretarias e equipes, podendo ser incorporadas ao orçamento conforme critérios técnicos, jurídicos e financeiros. A LOA define as receitas previstas e despesas autorizadas para o ano seguinte. A consulta ficará aberta até 11 de setembro. A participação é feita por formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura de Louveira.

Veto mantido em favor das mulheres