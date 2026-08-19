A partir desta edição, o Jornal de Jundiaí abre um espaço especial para colocar as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) lado a lado. A ideia é simples: fazer as mesmas perguntas aos candidatos e permitir que o eleitor conheça, de forma direta, o que cada um pretende defender caso seja eleito.
Não haverá perguntas diferentes para cada candidatura. Todos receberão os mesmos questionamentos, terão o mesmo espaço para responder e deverão respeitar o prazo definido pela redação. O contato será feito diretamente com os candidatos ou suas assessorias, seguindo um cronograma estabelecido pelo JJ.
A série vai percorrer, ao longo da campanha, temas que ultrapassam os limites de um único município e que afetam toda a população da RMJ. Saúde, segurança, mobilidade, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico, meio ambiente e outros assuntos estarão entre os temas abordados.
Mais do que apresentar nomes, a proposta é colocar *ideias, compromissos e prioridades em discussão. Nosso primeiro tema escolhido foi Saúde, uma das áreas que mais exigem articulação entre os municípios e os governos estadual e federal.
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
FAOUAZ TAHA
“A saúde é um dos principais gargalos para investimentos maiores que, sozinhos, os municípios sofrem para conseguir. Pretendo a busca de recursos e articulação com programas estaduais e federais para reforço aos hospitais, mutirões que acelerem filas de espera, além da criação de uma central de SAMU regional e suporte às entidades sociais que atendem com excelência também nessa área.”
DR. CABOCLO
Gestão técnica para elevar em até 63% os atendimentos na saúde pública, eliminando o uso político de emendas e compras superfaturadas. Com experiência na NotreDame Intermédica, propõe otimizar o pós-operatório, reduzindo a internação para maximizar o giro de leitos, equipamentos e recursos existentes sem novos custos.
ELLEN MARTINELLI
Uma das minhas propostas é buscar recursos federais para viabilizar a construção de um novo Hospital Regional de Alta Complexidade, ampliando a oferta de leitos e UTIs. O São Vicente é referência e oferece atendimento de ponta, mas precisamos desafogar o hospital, garantindo mais agilidade, dignidade e qualidade de vida para as famílias de Jundiaí e de toda a região.
CRISTIANO LOPES
Precisamos reorganizar a rede regional de saúde, integrando municípios, hospitais e serviços especializados. Hoje há déficit de 230 leitos, o São Vicente sofre com a falta de vagas e a população com a demora em atendimentos especializados. Defendo um Hospital de Clínicas, como já existe em outras cidades. Temos terreno e projetos; meu compromisso é buscar recursos para viabilizar a obra e o custeio.
JOÃO PAULO
Como ex-secretário de Saúde, conheço de perto os desafios da rede. Defendo ampliar a participação do Estado no custeio, fortalecendo o Hospital São Vicente, o novo Hospital de Várzea Paulista e a rede da RMJ. Vou trabalhar por mais recursos, especialidades e serviços regionalizados, garantindo atendimento mais perto das pessoas e menos sobrecarga aos municípios.
PEDRO BIGARDI
Vou lutar por mais recursos para o Hospital São Vicente, hospitais da região e também para as UPA's e o PA Central de Jundiaí, que viabilizamos durante meu mandato de prefeito, além das entidades sociais da Região Metropolitana de Jundiaí. Fiscalização e cobrança por melhorias nos exames e consultas de especialidades, e na entrega de remédios de alto custo, precarizados pelo Governo Estadual.
ANTÔNIO CARLOS ALBINO
Uma saúde boa começa pela valorização e o respeito aos seus profissionais, fortalecer ainda mais o Hospital São Vicente, o Hospital Regional, o Hospital Universitário, os hospitais da região, e sem dúvidas, trazer recursos para nossas instituições especializadas como o Instituto Braile, a Ateal, a Apae, o Grendacc, a Amarati e os demais serviços de saúde que são referências em nossa RMJ.
LUIZ FERNANDO MACHADO
A saúde não pode parar na divisa de cada município. Vou defender mais recursos federais para custeio e ampliação de leitos, fortalecendo o Hospital São Vicente e o novo Hospital Regional de Várzea Paulista. A RMJ precisa funcionar como uma rede integrada, garantindo atendimento de média e alta complexidade, reduzindo filas e aproximando o tratamento de quem precisa.
PADRE SILVIO ANDREI
A saúde precisa ser tratada com planejamento, recursos e, sobretudo, humanidade. Vou defender maior participação federal no financiamento da saúde regional, fortalecendo a integração entre municípios, hospitais e serviços especializados. E acredito que cuidar de quem sofre é também um compromisso espiritual: cada paciente deve ser tratado com dignidade, respeito e esperança.
FERNANDO PASQUALINO
Uma das minhas propostas é lutar por mais verbas de Brasília para a saúde e a atualização da tabela do SUS, para que os hospitais da região trabalhem juntos. Como vice-prefeito, acompanhei de perto a construção do novo hospital de Várzea Paulista e quero ampliar o atendimento dele, além de fortalecer o Hospital São Vicente, referência regional, para atender melhor as famílias da região metropolitana de Jundiaí.
EDICARLOS VIEIRA
Hoje faltam leitos na região e o São Vicente trabalha acima da capacidade. Defendo mais recursos do Estado para ampliar leitos clínicos e cirúrgicos, reduzir a fila de cirurgias eletivas, principalmente ortopédicas, fortalecer o tratamento oncológico, construir um novo hospital em Jundiaí e garantir que o financiamento acompanhe o número de pacientes atendidos.
DANILO JOAN
Defendo mais recursos estaduais para a saúde regional, considerando também os pacientes de outras cidades atendidos por cada município. Como prefeito, criamos o Consulta em Dia, Saúde em Casa, o Complexo de Saúde e um espaço exclusivo para nossas crianças atípicas. Quero fortalecer especialidades, exames e a regulação regional, reduzindo filas e aproximando o atendimento de quem mais precisa.
Os demais candidatos não enviaram resposta.