A partir desta edição, o Jornal de Jundiaí abre um espaço especial para colocar as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) lado a lado. A ideia é simples: fazer as mesmas perguntas aos candidatos e permitir que o eleitor conheça, de forma direta, o que cada um pretende defender caso seja eleito.

Não haverá perguntas diferentes para cada candidatura. Todos receberão os mesmos questionamentos, terão o mesmo espaço para responder e deverão respeitar o prazo definido pela redação. O contato será feito diretamente com os candidatos ou suas assessorias, seguindo um cronograma estabelecido pelo JJ.

A série vai percorrer, ao longo da campanha, temas que ultrapassam os limites de um único município e que afetam toda a população da RMJ. Saúde, segurança, mobilidade, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico, meio ambiente e outros assuntos estarão entre os temas abordados.