A Rua Pernambuco, no bairro Tarumã, terá interdição parcial a partir desta quarta-feira (19) para a realização de obras de drenagem. A intervenção será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e tem como objetivo corrigir um afundamento identificado no trecho e melhorar o sistema de escoamento das águas pluviais.
Durante os trabalhos, será realizada a substituição da tubulação de drenagem pluvial, além da instalação de uma nova caixa pluvial. Segundo a Secretaria, as intervenções são necessárias para recuperar o sistema de drenagem e garantir mais segurança no local.
A previsão é de que os serviços sejam concluídos em dois dias, podendo haver alteração no prazo de acordo com as condições climáticas.
Orientação aos motoristas
Com a interdição parcial, a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização implantada no trecho.
A recomendação é que os condutores tenham atenção durante o período de execução dos serviços para garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores envolvidos na obra.