18 de agosto de 2026
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OBRAS

Rua Pernambuco, no Tarumã, terá interdição parcial para obras

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Fotógrafo PMJ
A intervenção será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e tem como objetivo corrigir um afundamento identificado no trecho
A intervenção será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e tem como objetivo corrigir um afundamento identificado no trecho

A Rua Pernambuco, no bairro Tarumã, terá interdição parcial a partir desta quarta-feira (19) para a realização de obras de drenagem. A intervenção será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e tem como objetivo corrigir um afundamento identificado no trecho e melhorar o sistema de escoamento das águas pluviais.

Durante os trabalhos, será realizada a substituição da tubulação de drenagem pluvial, além da instalação de uma nova caixa pluvial. Segundo a Secretaria, as intervenções são necessárias para recuperar o sistema de drenagem e garantir mais segurança no local.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos em dois dias, podendo haver alteração no prazo de acordo com as condições climáticas.

Orientação aos motoristas

Com a interdição parcial, a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização implantada no trecho.

A recomendação é que os condutores tenham atenção durante o período de execução dos serviços para garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores envolvidos na obra.

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