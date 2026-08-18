A Rua Pernambuco, no bairro Tarumã, terá interdição parcial a partir desta quarta-feira (19) para a realização de obras de drenagem. A intervenção será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e tem como objetivo corrigir um afundamento identificado no trecho e melhorar o sistema de escoamento das águas pluviais.

Durante os trabalhos, será realizada a substituição da tubulação de drenagem pluvial, além da instalação de uma nova caixa pluvial. Segundo a Secretaria, as intervenções são necessárias para recuperar o sistema de drenagem e garantir mais segurança no local.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos em dois dias, podendo haver alteração no prazo de acordo com as condições climáticas.