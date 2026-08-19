As quatro vias municipais com maior número de sinistros de trânsito em Jundiaí somaram 113 ocorrências entre abril de 2025 e março de 2026, segundo levantamento do Infosiga. Do total, a avenida Antônio Frederico Ozanan lidera, com 47 registros, seguida pela 9 de Julho, com 24; Humberto Cereser, com 22; e avenida União dos Ferroviários, com 20. A Ozanan concentra 42% das ocorrências registradas entre as quatro vias e teve mais que o dobro dos registros da União dos Ferroviários. O Infosiga é a plataforma de estatísticas viária gerenciada pelo Detran-SP.
Além do recorte deste período, o Infosiga informa que Jundiaí registrou 26 mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026, contra 41 no mesmo período de 2025, uma redução de 36,6%. As motocicletas seguem como principal ponto de atenção, 13 das vítimas fatais deste ano eram motociclistas.
Fiscalização
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, para conter os índices, só no primeiro semestre foram mais de 22 mil m² de sinalização de solo e 1,3 mil implantação de placas. A fiscalização é feita por agentes e equipamentos eletrônicos, além de ações educativas.
A Secretaria afirma que velocidade, fluxo de veículos e características da via são considerados na avaliação dos pontos com maior recorrência de sinistros. Entre as medidas adotadas estão alterações na sinalização, intervenções de engenharia, dispositivos para redução de velocidade e ações de conscientização.
A avenida Antônio Frederico Ozanan, que lidera o levantamento, recebeu intervenções recentes, inclusive no cruzamento com a rua Ângelo Corradini. A região passou por mudanças na configuração viária e na sinalização.
De olho no trânsito
Quem trabalha diariamente sobre duas rodas também identifica pontos de atenção no trânsito. Para Cristiano Monteiro, motoboy em Jundiaí, os cruzamentos com sinalização de Pare estão entre os mais perigosos, principalmente quando o motorista não respeita a parada e invade a via preferencial. Segundo ele, a região central concentra diversos cruzamentos com esse tipo de situação. “A pessoa não para na sinalização de solo então a moto e o carro passam rápido e aí é onde o acidente acontece”, relata.
Cristiano afirma que até mesmo nos cruzamentos semaforizados é preciso cautela. “Se eu passar rápido no verde e um passar no vermelho, já era. Eu passo devagarzinho e olhando, mas tem outros riscos, como óleo derramado na pista, principalmente em trechos de circulação de caminhões.”
Para a Secretaria, atitudes básicas continuam fundamentais para reduzir os sinistros: respeitar o limite de velocidade, não usar celular ao volante, obedecer à sinalização e dirigir de forma preventiva. Com a queda nas mortes, o desafio agora é reduzir a recorrência de ocorrências nos principais corredores e diminuir a participação das motocicletas nas vítimas fatais.