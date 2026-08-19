As quatro vias municipais com maior número de sinistros de trânsito em Jundiaí somaram 113 ocorrências entre abril de 2025 e março de 2026, segundo levantamento do Infosiga. Do total, a avenida Antônio Frederico Ozanan lidera, com 47 registros, seguida pela 9 de Julho, com 24; Humberto Cereser, com 22; e avenida União dos Ferroviários, com 20. A Ozanan concentra 42% das ocorrências registradas entre as quatro vias e teve mais que o dobro dos registros da União dos Ferroviários. O Infosiga é a plataforma de estatísticas viária gerenciada pelo Detran-SP.

Além do recorte deste período, o Infosiga informa que Jundiaí registrou 26 mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026, contra 41 no mesmo período de 2025, uma redução de 36,6%. As motocicletas seguem como principal ponto de atenção, 13 das vítimas fatais deste ano eram motociclistas.

Fiscalização