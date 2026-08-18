Um grupo de seis escritores de Jundiaí se reuniu novamente após quatro décadas para a publicação de um novo livro, que será lançado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no dia 5 de setembro (sábado), das 11h às 12h30. Ex-membros da Academia Juvenil de Letras e Artes de Jundiaí, o grupo lançou, em 1986, a antologia Há Reticências no Ar. Agora, o mesmo grupo vai lançar Ecos da Alma, em resgate a uma história literária singular de Jundiaí.
Com organização de Luciano Buzatto, o grupo também formado por Agnaldo A. Barcaro, Ana Teresa Merbach, Luiz Lima, Malu Silva e Persília Mattenhauer, escritores que mantiveram seus vínculos com a literatura ao longo de quatro décadas, voltam a compor poesias para a nova obra, que celebra memória, amizade e continuidade literária, estabelecendo uma ponte entre 1986 e 2026.
O projeto também resgata um aspecto sui generis da história cultural de Jundiaí: a cidade chegou a contar com quatro Academias de Letras e Artes bastante ativas, importantes na formação e expressão de gerações de escritores e artistas.
O lançamento é pela editora Scortecci, que terá estande na Bienal (avenida 1, rua J), onde haverá o lançamento de Ecos da Alma.
Os autores
Agnaldo A. Barcaro — Escritor, professor, psicanalista e terapeuta transpessoal.
Ana Teresa Merbach — Radialista, escritora, poetisa, professora e conferencista.
Luciano Buzatto — Poeta, escritor, produtor literário e cultural.
Luiz Lima — Poeta, escritor e professor de História.
Malu Silva — Poetisa, escritora, professora e contadora de histórias.
Persília Mattenhauer — Escritora, psicóloga, atriz, dramaturga e produtora de cinema.
Serviço
Lançamento do livro “Ecos da Alma” (antologia poética)
5 de setembro de 2026 (sábado)
das 11h às 12h30
Bienal Internacional do Livro de São Paulo — Distrito Anhembi
Estande Scortecci Editora — Avenida 1, Rua J