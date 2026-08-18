Um grupo de seis escritores de Jundiaí se reuniu novamente após quatro décadas para a publicação de um novo livro, que será lançado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no dia 5 de setembro (sábado), das 11h às 12h30. Ex-membros da Academia Juvenil de Letras e Artes de Jundiaí, o grupo lançou, em 1986, a antologia Há Reticências no Ar. Agora, o mesmo grupo vai lançar Ecos da Alma, em resgate a uma história literária singular de Jundiaí.

Com organização de Luciano Buzatto, o grupo também formado por Agnaldo A. Barcaro, Ana Teresa Merbach, Luiz Lima, Malu Silva e Persília Mattenhauer, escritores que mantiveram seus vínculos com a literatura ao longo de quatro décadas, voltam a compor poesias para a nova obra, que celebra memória, amizade e continuidade literária, estabelecendo uma ponte entre 1986 e 2026.

O projeto também resgata um aspecto sui generis da história cultural de Jundiaí: a cidade chegou a contar com quatro Academias de Letras e Artes bastante ativas, importantes na formação e expressão de gerações de escritores e artistas.