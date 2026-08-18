18 de agosto de 2026
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POESIAS

Autores de Jundiaí se reúnem após 40 anos para novo livro

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Antologia de 1986 guarda similaridades de produção em relação ao livro deste ano
Antologia de 1986 guarda similaridades de produção em relação ao livro deste ano

Um grupo de seis escritores de Jundiaí se reuniu novamente após quatro décadas para a publicação de um novo livro, que será lançado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no dia 5 de setembro (sábado), das 11h às 12h30. Ex-membros da Academia Juvenil de Letras e Artes de Jundiaí, o grupo lançou, em 1986, a antologia Há Reticências no Ar. Agora, o mesmo grupo vai lançar Ecos da Alma, em resgate a uma história literária singular de Jundiaí.

Com organização de Luciano Buzatto, o grupo também formado por Agnaldo A. Barcaro, Ana Teresa Merbach, Luiz Lima, Malu Silva e Persília Mattenhauer, escritores que mantiveram seus vínculos com a literatura ao longo de quatro décadas, voltam a compor poesias para a nova obra, que celebra memória, amizade e continuidade literária, estabelecendo uma ponte entre 1986 e 2026.

O projeto também resgata um aspecto sui generis da história cultural de Jundiaí: a cidade chegou a contar com quatro Academias de Letras e Artes bastante ativas, importantes na formação e expressão de gerações de escritores e artistas.

O lançamento é pela editora Scortecci, que terá estande na Bienal (avenida 1, rua J), onde haverá o lançamento de Ecos da Alma.

Os autores

Agnaldo A. Barcaro — Escritor, professor, psicanalista e terapeuta transpessoal.
Ana Teresa Merbach — Radialista, escritora, poetisa, professora e conferencista.
Luciano Buzatto — Poeta, escritor, produtor literário e cultural.
Luiz Lima — Poeta, escritor e professor de História.
Malu Silva — Poetisa, escritora, professora e contadora de histórias.
Persília Mattenhauer — Escritora, psicóloga, atriz, dramaturga e produtora de cinema.

Serviço
Lançamento do livro “Ecos da Alma” (antologia poética)
5 de setembro de 2026 (sábado)
das 11h às 12h30
Bienal Internacional do Livro de São Paulo — Distrito Anhembi
Estande Scortecci Editora — Avenida 1, Rua J

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