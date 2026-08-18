O Parque Morada das Vinhas, na região do Cecap, começou a receber uma série de serviços de manutenção e melhorias realizados pela Prefeitura de Jundiaí. As ações têm como objetivo preservar o espaço, reforçar a segurança e proporcionar melhores condições para o lazer, prática de atividades físicas e a convivência da população.
Entre os serviços estão a reforma da quadra de malha, a troca de todas as lixeiras, a manutenção das pontes de madeira e dos passeios, além de melhorias na iluminação geral do parque. Os trabalhos também contemplam melhorias estruturais. Estão previstas a reforma e a construção de um banheiro na portaria superior, além da reforma do banheiro e da portaria inferior. O local também ganhará um novo bebedouro, enquanto as bases dos quiosques existentes receberão concretagem.
Mais segurança para a população
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), responsável pelas intervenções, o parque também contará com controle de acesso 24 horas. “Estamos realizando um conjunto de ações para preservar o parque, melhorar a estrutura e oferecer mais segurança para os frequentadores. O cuidado com os parques é permanente e queremos que a população tenha áreas de lazer e convivência cada vez melhores e bem cuidadas”, afirmou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.
Melhorias aprovadas por quem frequenta o parque
Morador do Morada das Vinhas, o motorista Valdeci Francisco da Silva acompanha as intervenções e acredita que as melhorias vão tornar o parque ainda mais agradável. “Vai ficar mais seguro e muito melhor para todos. Dá para vir mais gente, e trazer mais crianças para o parque”, comentou.
A aposentada Nilva Lemos Cruz, que frequenta o local diariamente, também aprovou as intervenções. “Vai atrair mais gente, vai ser mais bem frequentado, e a segurança também vai melhorar. Para nós vai ficar muito melhor, porque a gente gosta muito daqui.”
Junto dela, a aposentada Nelci Lemos, moradora do Terra da Uva, comenta sobre as intervenções. “O ponto de hidratação vai ser muito legal, e o banheiro também é importante. Tudo isso vai ser muito bom para quem frequenta”, disse.