O Parque Morada das Vinhas, na região do Cecap, começou a receber uma série de serviços de manutenção e melhorias realizados pela Prefeitura de Jundiaí. As ações têm como objetivo preservar o espaço, reforçar a segurança e proporcionar melhores condições para o lazer, prática de atividades físicas e a convivência da população.

Entre os serviços estão a reforma da quadra de malha, a troca de todas as lixeiras, a manutenção das pontes de madeira e dos passeios, além de melhorias na iluminação geral do parque. Os trabalhos também contemplam melhorias estruturais. Estão previstas a reforma e a construção de um banheiro na portaria superior, além da reforma do banheiro e da portaria inferior. O local também ganhará um novo bebedouro, enquanto as bases dos quiosques existentes receberão concretagem.

Mais segurança para a população