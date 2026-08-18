A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a permanência de tempo quente, seco e com baixa umidade relativa do ar nos próximos dias. A previsão é de predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas elevadas nas cidades que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).
Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, nesta terça-feira (18), a umidade relativa do ar deverá ficar abaixo de 30% em boa parte do Estado, podendo atingir níveis críticos em algumas regiões. Na quarta (19) e na quinta-feira (20), a previsão é de continuidade do tempo quente e seco, com possibilidade de a umidade atingir níveis críticos e até de emergência em grande parte do território paulista.
Orientações
- Reforçar os cuidados com a hidratação, principalmente nos períodos mais quentes do dia;
- Evitar atividades físicas ao ar livre nos horários de maior calor e procurar permanecer em locais protegidos do sol sempre que possível.
Atenção
A baixa umidade do ar pode causar desconforto, ressecamento da pele, olhos e vias respiratórias, além de agravar sintomas em pessoas mais sensíveis. Por isso, a recomendação é manter a ingestão frequente de água e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas que apresentam maior sensibilidade às condições de tempo seco.
Prevenção de queimadas
A Defesa Civil alerta que o tempo quente e seco também aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação. A orientação é para que a população não faça queimadas e não descarte bitucas de cigarro, fósforos ou outros materiais que possam iniciar focos de incêndio em áreas de vegetação ou às margens de rodovias e estradas. Também é importante evitar a utilização de fogo para limpeza de terrenos.
Serviço
Defesa Civil: 199;
Corpo de Bombeiros: 193;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 — também pelo aplicativo 153 Jundiaí;
Polícia Militar: 190.