A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a permanência de tempo quente, seco e com baixa umidade relativa do ar nos próximos dias. A previsão é de predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas elevadas nas cidades que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, nesta terça-feira (18), a umidade relativa do ar deverá ficar abaixo de 30% em boa parte do Estado, podendo atingir níveis críticos em algumas regiões. Na quarta (19) e na quinta-feira (20), a previsão é de continuidade do tempo quente e seco, com possibilidade de a umidade atingir níveis críticos e até de emergência em grande parte do território paulista.

Orientações

Reforçar os cuidados com a hidratação, principalmente nos períodos mais quentes do dia;

Evitar atividades físicas ao ar livre nos horários de maior calor e procurar permanecer em locais protegidos do sol sempre que possível.

Atenção

A baixa umidade do ar pode causar desconforto, ressecamento da pele, olhos e vias respiratórias, além de agravar sintomas em pessoas mais sensíveis. Por isso, a recomendação é manter a ingestão frequente de água e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas que apresentam maior sensibilidade às condições de tempo seco.

Prevenção de queimadas