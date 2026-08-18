O coronel da Polícia de SP Militar Carlos Lucena, coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), explica que a inteligência artificial é utilizada principalmente na leitura automática de placas e no reconhecimento facial. “A tecnologia permite identificar veículos roubados ou furtados e pessoas procuradas pela Justiça, gerando informações que podem ser utilizadas pelas equipes policiais para localizar os alvos”, disse.

O uso de inteligência artificial no programa Muralha Paulista, do Governo de São Paulo, já contribuiu para a prisão de criminosos procurados por tráfico internacional de drogas, para o esclarecimento de homicídios e para a localização de veículos roubados ou furtados no estado. Atualmente, a plataforma reúne mais de 125,5 mil sensores e câmeras e mais de 15 mil infratores já foram presos.

Na sede do CICC, na Capital, uma cabine dedicada ao Muralha Paulista é interligada às cabines dos 11 Centros de Operações da Polícia Militar (Copoms) espalhados pelo estado. Quando o sistema identifica um veículo com registro de roubo ou furto ou uma pessoa procurada pela Justiça, a ocorrência é direcionada para a equipe policial mais próxima. Ao todo, 613 municípios iniciaram a adesão ao programa e 231 estão totalmente integrados, o que corresponde a uma cobertura de cerca de 80% da população paulista, ou 37,6 milhões de habitantes.

A tecnologia também permite acompanhar a movimentação dos veículos identificados. Segundo o coordenador-geral do CICC, é possível rastrear o percurso de um carro e, em determinadas situações, identificar também o momento em que uma pessoa embarca ou desembarca. A combinação dessas informações amplia a capacidade de resposta das equipes policiais.“Quanto mais câmera, quanto mais sensor, é mais fácil ter a rastreabilidade de dados, de números, e ter eficácia em um plano de policiamento inteligente”, afirma.

Integração amplia rede de monitoramento

O Muralha Paulista também permite que cidadãos e empresas integrem suas próprias câmeras particulares ao sistema. Os proprietários podem cadastrar equipamentos de monitoramento voltados para áreas externas. Essa adesão não tem custo e é realizada por meio da plataforma do programa. Atualmente, são 443 colaboradores em 216 municípios.