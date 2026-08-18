O uso de inteligência artificial no programa Muralha Paulista, do Governo de São Paulo, já contribuiu para a prisão de criminosos procurados por tráfico internacional de drogas, para o esclarecimento de homicídios e para a localização de veículos roubados ou furtados no estado. Atualmente, a plataforma reúne mais de 125,5 mil sensores e câmeras e mais de 15 mil infratores já foram presos.
O coronel da Polícia de SP Militar Carlos Lucena, coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), explica que a inteligência artificial é utilizada principalmente na leitura automática de placas e no reconhecimento facial. “A tecnologia permite identificar veículos roubados ou furtados e pessoas procuradas pela Justiça, gerando informações que podem ser utilizadas pelas equipes policiais para localizar os alvos”, disse.
Na sede do CICC, na Capital, uma cabine dedicada ao Muralha Paulista é interligada às cabines dos 11 Centros de Operações da Polícia Militar (Copoms) espalhados pelo estado. Quando o sistema identifica um veículo com registro de roubo ou furto ou uma pessoa procurada pela Justiça, a ocorrência é direcionada para a equipe policial mais próxima. Ao todo, 613 municípios iniciaram a adesão ao programa e 231 estão totalmente integrados, o que corresponde a uma cobertura de cerca de 80% da população paulista, ou 37,6 milhões de habitantes.
A tecnologia também permite acompanhar a movimentação dos veículos identificados. Segundo o coordenador-geral do CICC, é possível rastrear o percurso de um carro e, em determinadas situações, identificar também o momento em que uma pessoa embarca ou desembarca. A combinação dessas informações amplia a capacidade de resposta das equipes policiais.“Quanto mais câmera, quanto mais sensor, é mais fácil ter a rastreabilidade de dados, de números, e ter eficácia em um plano de policiamento inteligente”, afirma.
Integração amplia rede de monitoramento
O Muralha Paulista também permite que cidadãos e empresas integrem suas próprias câmeras particulares ao sistema. Os proprietários podem cadastrar equipamentos de monitoramento voltados para áreas externas. Essa adesão não tem custo e é realizada por meio da plataforma do programa. Atualmente, são 443 colaboradores em 216 municípios.
Além das câmeras particulares incorporadas ao sistema, o Muralha Paulista já possui integração com equipamentos do Metrô. São 57 estações com 266 câmeras interligadas ao programa.
A ferramenta tem sido utilizada também em grandes eventos, como jogos de futebol, onde 3 milhões de torcedores já foram fiscalizados; e passou a incorporar imagens aéreas. Um projeto-piloto de integração de helicópteros e drones da Polícia Militar foi iniciado na Capital em junho, durante a Operação Integra SP.
A rede de monitoramento será ampliada ainda mais com o chamado cinturão eletrônico. Em parceria com a Artesp, o Muralha Paulista passará a contar com mais de 4 mil câmeras e cerca de 350 leitores automáticos de placas nas rodovias concedidas. A expansão deverá ampliar a capacidade de acompanhamento da circulação de veículos e de identificação de ocorrências nas rodovias.