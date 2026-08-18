O Sebrae-SP em Jundiaí inaugurou um espaço de coworking no escritório regional aberto para todos os pequenos negócios da região que queiram utilizá-lo. São nove estações de trabalho disponíveis para agendamento, que é feito de forma on-line e gratuita neste link. O escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí fica localizado na rua Vigário João José Rodrigues, 786, no Centro.
O coworking é um espaço de trabalho compartilhado onde profissionais de distintas áreas podem usufruir de uma infraestrutura especialmente desenvolvida para realizarem suas atividades. No caso do coworking do Sebrae-SP em Jundiaí, o foco é receber as micro e pequenas empresas, empreendedores e empreendedoras e negócios inovadores da região para que possam, além de tudo, fortalecer sua rede de contatos e relacionamento.
“Em um primeiro momento, o espaço foi destinado exclusivamente às startups participantes dos programas do Sebrae for Startups, iniciativa que oferece uma jornada de desenvolvimento com mentorias, capacitações, conexões estratégicas e acesso a oportunidades de mercado para empresas inovadoras”, explica a analista de negócios do Sebrae-SP, Silvia Della Matrice.
“Mas percebemos que ampliar a atuação e receber também as MPEs da nossa região promove muito mais conexões, não apenas entre os empreendedores, mas entre as próprias startups, universidades, grandes empresas, investidores, instituições de ciência e tecnologia e parceiros estratégicos. A proposta é estimular a geração de negócios, a troca de conhecimento, o desenvolvimento de soluções inovadoras e a criação de oportunidades que contribuam para aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas da região”, completa.
No link de agendamento é possível ver também todas as regras e termos para o uso do coworking, além dos dias e horários disponíveis. “Com essa iniciativa, o Sebrae Jundiaí também reforça seu compromisso de democratizar o acesso à inovação, aproximando empresas tradicionais das startups e dos principais atores do ecossistema, criando um ambiente propício para colaboração, inovação aberta e crescimento sustentável” finaliza Silvia.
Agendamento para atendimento no balcão
Além do espaço de coworking, agora também é possível realizar agendamentos on-line para atendimentos regulares no balcão do escritório regional. Por meio do link, os interessados podem selecionar o tipo de atendimento que precisam (orientação empresarial, serviços do MEI, orientação sobre nota fiscal, diagnóstico empresarial ou parceria institucional), escolher uma data e os horários disponíveis e preencher alguns dados pessoais.
A analista de negócios do Sebrae-SP, Daniela Peroni, explica que o uso da ferramenta on-line de agendamento torna o processo mais eficiente. “A possibilidade de agendar o atendimento on-line representa mais praticidade e organização para quem busca os serviços do Sebrae-SP. Em poucos passos, o empreendedor consegue identificar o serviço mais adequado à sua necessidade, escolher a melhor data e acompanhar a disponibilidade de horários, tornando o agendamento mais organizado e facilitando o acesso ao atendimento. Para agendamentos realizados de um dia para o outro, o sistema disponibilizará apenas horários a partir de 24 horas do momento da solicitação, garantindo um melhor planejamento da agenda e da equipe de atendimento”, comenta.
Serviço
Agendamento para utilização do espaço coworking
O uso do coworking é destinado a atividades profissionais e empreendedoras
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Link para agendamento: https://sebrae-space-flow.base44.app/
Agendamento para atendimento no balcão
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Link para agendamento: https://sebrae-space-flow.base44.app/