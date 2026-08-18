O Sebrae-SP em Jundiaí inaugurou um espaço de coworking no escritório regional aberto para todos os pequenos negócios da região que queiram utilizá-lo. São nove estações de trabalho disponíveis para agendamento, que é feito de forma on-line e gratuita neste link. O escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí fica localizado na rua Vigário João José Rodrigues, 786, no Centro.

O coworking é um espaço de trabalho compartilhado onde profissionais de distintas áreas podem usufruir de uma infraestrutura especialmente desenvolvida para realizarem suas atividades. No caso do coworking do Sebrae-SP em Jundiaí, o foco é receber as micro e pequenas empresas, empreendedores e empreendedoras e negócios inovadores da região para que possam, além de tudo, fortalecer sua rede de contatos e relacionamento.

“Em um primeiro momento, o espaço foi destinado exclusivamente às startups participantes dos programas do Sebrae for Startups, iniciativa que oferece uma jornada de desenvolvimento com mentorias, capacitações, conexões estratégicas e acesso a oportunidades de mercado para empresas inovadoras”, explica a analista de negócios do Sebrae-SP, Silvia Della Matrice.