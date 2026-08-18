A rua Boaventura Pereira Neto, no bairro Ponte São João, está interditada para a execução de obras de reparo em uma galeria pluvial. Os serviços são realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e incluem a construção de uma nova boca de lobo e de uma nova caixa de drenagem.

As intervenções têm como objetivo melhorar a captação e o escoamento das águas das chuvas, além de reforçar o sistema de drenagem existente no local. “Estamos realizando uma intervenção para recuperar e reforçar o sistema de drenagem. A construção da nova boca de lobo e da caixa de drenagem vai melhorar a capacidade de captação da água e prevenir novos problemas na galeria”, explicou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.

Durante a execução dos serviços, o trecho da via permanecerá interditado para o trânsito. A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) implantou sinalização de desvio para orientar os motoristas. Para os moradores da rua Boaventura Pereira Neto, o acesso durante o período da obra será realizado pela rua Santa Maria, em sentido contrário ao fluxo normal da via, sob orientação da equipe de trânsito.