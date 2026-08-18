Depois de dias de calor e baixa umidade do ar, o tempo deve mudar em São Paulo a partir do fim de semana. Uma nova frente fria avança sobre o estado e deve trazer chuva e fortes rajadas de vento a partir de sexta-feira (21), segundo a Defesa Civil. A partir de sábado (22), a temperatura cai de forma significativa em todas as regiões do estado.
A mudança está associada à formação de um novo ciclone extratropical na região Sul do país, que começa a se formar a partir desta quinta-feira (20). É o segundo fenômeno do tipo a afetar o estado neste mês, o primeiro foi em 6 de agosto.
“Já na quinta-feira de noite, com a aproximação da frente fria, vai ter aquele contraste térmico. Então teremos condições para rajadas de vento que podem chegar aos 70 quilômetros por hora na maior parte do estado”, afirma o meteorologista da Defesa Civil William Minhoto.
A mudança no tempo se intensifica na sexta-feira (21), quando a nova frente fria deve trazer chuva e fortes rajadas de vento, principalmente na faixa Leste do estado. A partir do fim de semana, a temperatura cai em todas as regiões paulistas.
Calor e baixa umidade predominam até quinta-feira
Até quarta-feira (19), o tempo permanece firme em todo o estado, com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem altas e a umidade relativa do ar despenca, podendo ficar abaixo de 20% em boa parte do território paulista, o que eleva o risco de queimadas.
No Centro-oeste e no Norte paulista, rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h podem ajudar a propagar incêndios florestais, de acordo com o órgão, e a umidade deve cair a níveis ainda mais críticos, mantendo o alerta para queimadas e incêndios florestais.
Veja como se proteger durante ventos fortes
- Evite ficar perto de árvores, fios, postes, toldos e placas, e redobre a atenção ao dirigir;
- Quem estiver no litoral deve evitar locais abertos, não entrar no mar e não usar transporte marítimo durante o temporal;
- Em emergências, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros);
- Para receber alertas gratuitos por SMS, basta cadastrar o CEP de interesse enviando mensagem de texto para o número 40199.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo segue acompanhando a evolução das condições meteorológicas e deve atualizar a previsão ao longo da semana.