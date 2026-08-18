Depois de dias de calor e baixa umidade do ar, o tempo deve mudar em São Paulo a partir do fim de semana. Uma nova frente fria avança sobre o estado e deve trazer chuva e fortes rajadas de vento a partir de sexta-feira (21), segundo a Defesa Civil. A partir de sábado (22), a temperatura cai de forma significativa em todas as regiões do estado.

A mudança está associada à formação de um novo ciclone extratropical na região Sul do país, que começa a se formar a partir desta quinta-feira (20). É o segundo fenômeno do tipo a afetar o estado neste mês, o primeiro foi em 6 de agosto.

“Já na quinta-feira de noite, com a aproximação da frente fria, vai ter aquele contraste térmico. Então teremos condições para rajadas de vento que podem chegar aos 70 quilômetros por hora na maior parte do estado”, afirma o meteorologista da Defesa Civil William Minhoto.