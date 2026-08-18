O Governo de São Paulo inicia nesta segunda-feira (17) a primeira etapa do Não se Cale Vai à Escola. A iniciativa da Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com a Secretaria da Educação e Secretaria da Segurança Pública, leva para a rede estadual de ensino ações de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

Nesta fase, delegadas de polícia irão a escolas de 56 municípios paulistas, entre eles, Jundiaí, para conversar com estudantes do Ensino Médio, professores, gestores e demais servidores sobre como reconhecer situações de violência, buscar ajuda e acessar a rede de proteção.

Municípios prioritários

Os 56 municípios que receberão as ações presenciais foram definidos a partir de dados da Secretaria da Segurança Pública sobre regiões com maior incidência de boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher.