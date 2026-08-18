O Governo de São Paulo inicia nesta segunda-feira (17) a primeira etapa do Não se Cale Vai à Escola. A iniciativa da Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com a Secretaria da Educação e Secretaria da Segurança Pública, leva para a rede estadual de ensino ações de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.
Nesta fase, delegadas de polícia irão a escolas de 56 municípios paulistas, entre eles, Jundiaí, para conversar com estudantes do Ensino Médio, professores, gestores e demais servidores sobre como reconhecer situações de violência, buscar ajuda e acessar a rede de proteção.
Municípios prioritários
Os 56 municípios que receberão as ações presenciais foram definidos a partir de dados da Secretaria da Segurança Pública sobre regiões com maior incidência de boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher.
Com duração prevista de 24 meses, o Não se Cale Vai à Escola integra o SP Por Todas, movimento do Governo de São Paulo que reúne políticas voltadas à proteção, saúde e autonomia das mulheres. A iniciativa aproxima a rede de ensino dos serviços de segurança e proteção e leva informação sobre violência de gênero para um espaço estratégico na formação de crianças, adolescentes e jovens.
Informação
Ao todo, serão 168 ações presenciais, com encontros em três escolas de cada município. Entre os assuntos abordados estão a Lei Maria da Penha, as diferentes formas de violência contra a mulher, sinais de alerta, mecanismos de proteção, rede de apoio e canais de denúncia.
“A escola é um espaço fundamental não apenas para formar e informar, mas também para acolher e ajudar a identificar os primeiros sinais de violência. O Não se Cale Vai à Escola fortalece essa rede ao dar ferramentas práticas a professores e estudantes para reconhecerem comportamentos abusivos, saberem exatamente como buscar apoio e promoverem a cultura do respeito desde cedo”, afirma a secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni.
“A proteção das mulheres também começa pela prevenção e pela informação. Quando levamos esse debate para dentro das escolas, ajudamos os jovens a identificar comportamentos abusivos, conhecer os canais de denúncia e entender que a violência não pode ser naturalizada. Segurança pública também se faz assim: com as polícias, a Educação e toda a rede de proteção trabalhando juntas”, afirma o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
“Este acordo é uma iniciativa fundamental para unir esforços no enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Levar informação à rede de ensino e à comunidade é o primeiro passo para prevenir e romper ciclos de violência, tornando nossas escolas e famílias espaços mais seguros e acolhedores”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.
"As Delegacias de Defesa da Mulher recebem diariamente relatos que mostram como o silêncio e o desconhecimento sobre os canais de proteção agravam situações de violência. O Não se Cale Vai à Escola aproxima a Polícia Civil da juventude paulista em um momento decisivo, ensinando meninas e meninos a reconhecer o abuso e a buscar ajuda”, destaca Cristiane Braga, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) da Polícia Civil do Estado de São Paulo.