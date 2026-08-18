O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, destacou a importância do trabalho da imprensa para as eleições e para o fortalecimento da democracia. A declaração ocorre durante a preparação para as Eleições 2026, marcada por ações da Justiça Eleitoral para garantir a segurança do pleito, ampliar a transparência e combater a desinformação. Nunes Marques também tem defendido a confiabilidade do sistema eleitoral e medidas para enfrentar o uso de inteligência artificial e a disseminação de conteúdos falsos durante a campanha. Para o ministro, a imprensa exerce papel fundamental ao informar a sociedade, acompanhar o processo eleitoral e oferecer ao eleitor elementos para fazer suas escolhas de forma consciente.

Moraes autoriza atendimento odontológico de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (17) que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por atendimento odontológico. A defesa havia solicitado autorização para que Bolsonaro deixasse a prisão domiciliar e fosse atendido em uma clínica particular, no Lago Sul, pela dentista Fernanda Bolsonaro, mulher do senador Flávio Bolsonaro. Moraes, porém, determinou que o atendimento seja realizado no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal, sob escolta. A consulta está prevista para sexta-feira (21).

Sessão Ordinária

A Câmara Municipal de Jundiaí realiza nesta terça-feira (18) a 64ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, com 10 itens na pauta. Serão analisados 2 vetos do prefeito e 6 projetos de lei, além de 3 projetos de lei de denominação e 1 moção. Entre os temas estão a concessão de auxílio por morte, a criação de campanhas de conscientização, acessibilidade no transporte público, poda de árvores, políticas de acolhimento para pessoas com dependência de drogas e a inclusão de eventos no calendário municipal. A pauta também inclui a denominação de duas ruas e uma proposta de retificação de nomes de bairros.