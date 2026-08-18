O Jornal de Jundiaí e a Rádio Difusora lançam a campanha “A Força do Voto”, iniciativa que busca ampliar o debate sobre a representatividade política da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) nas esferas estadual e federal. A região está há 12 anos sem representantes eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a Câmara dos Deputados, situação que, segundo os idealizadores, reforça a necessidade de discutir a presença regional no cenário político.
Durante os meses de junho e julho, o programa Bastidores da Política, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves, recebeu pré-candidatos, ex-vereadores, ex-prefeitos e prefeitos, além de presidentes de diferentes partidos da região. As entrevistas abordaram a importância de eleger representantes ligados à RMJ e os impactos da ausência de parlamentares da região em espaços de decisão estadual e federal.
A campanha também contará com uma série de conteúdos para as redes sociais. Pessoas dos mais diferentes segmentos se engajaram na iniciativa e gravaram mensagens sobre a importância da representação regional. Entre os participantes estão representantes de associações, instituições, entidades de classe e outros setores da sociedade. Os vídeos serão publicados nas redes sociais do Jornal de Jundiaí e da Rádio Difusora ao longo da campanha.
“Desde 2014, Jundiaí não tem representantes eleitos para a Câmara Federal e Alesp. Com isso, perdemos verbas, representatividade e inúmeros projetos que poderiam ter sido implantados em nossa cidade. O JJ e a Rádio Difusora iniciam hoje este projeto, para pedir que a população de nossa cidade vote em candidatos da Região e seja representada por eles”, afirma o vice-presidente do Grupo JJ, Tobias Muzaiel Jr.
“Historicamente, Jundiaí sempre esteve no meio do caminho entre São Paulo e Campinas, perdendo investimentos em saúde, tecnologia, inovação e educação. Com quase um milhão de habitantes, nossa região não pode deixar de estar presente em Brasília ou na Alesp, exigindo que novos recursos cheguem aqui. Por isso, o JJ e a Rádio Difusora idealizaram a campanha ‘A Força do Voto’, para conscientizar os cidadãos a votarem em candidatos da Região. Precisamos estar melhor representados nacionalmente e estadualmente ”, afirma a editora-chefe do Grupo JJ, Ariadne Gattolini.
A campanha também convida a população da RMJ a conhecer as propostas dos candidatos, participar dos debates e acompanhar de perto os compromissos apresentados durante a eleição. Mais do que escolher um nome, a proposta é que o eleitor conheça, questione e compare as ideias antes de votar. Afinal, depois das urnas, é preciso saber quem são os representantes e de quem cobrar resultados, ações e respostas para as demandas da região.