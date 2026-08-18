O Jornal de Jundiaí e a Rádio Difusora lançam a campanha “A Força do Voto”, iniciativa que busca ampliar o debate sobre a representatividade política da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) nas esferas estadual e federal. A região está há 12 anos sem representantes eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a Câmara dos Deputados, situação que, segundo os idealizadores, reforça a necessidade de discutir a presença regional no cenário político.

Durante os meses de junho e julho, o programa Bastidores da Política, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves, recebeu pré-candidatos, ex-vereadores, ex-prefeitos e prefeitos, além de presidentes de diferentes partidos da região. As entrevistas abordaram a importância de eleger representantes ligados à RMJ e os impactos da ausência de parlamentares da região em espaços de decisão estadual e federal.

A campanha também contará com uma série de conteúdos para as redes sociais. Pessoas dos mais diferentes segmentos se engajaram na iniciativa e gravaram mensagens sobre a importância da representação regional. Entre os participantes estão representantes de associações, instituições, entidades de classe e outros setores da sociedade. Os vídeos serão publicados nas redes sociais do Jornal de Jundiaí e da Rádio Difusora ao longo da campanha.